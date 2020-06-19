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  4. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan kritik koronavirüs uyarısı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan kritik koronavirüs uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 19:20 | Son Güncelleme

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüsle mücadelede önümüzdeki süreçte yaşanabilecek yeni bir vaka artışıyla ilgili uyarılarda bulundu. Kara, "Virüsün doğası gereği Kasım-Aralık ayında bir miktar vakalarda artış olabilir" yorumunu yaptı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan kritik koronavirüs uyarısı

1 Haziran'da atılan normalleşme adımları sonrasında yeniden artışa geçen koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili NTV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, kasım-aralık aylarında yaşanabilecek yeni vaka artışına karşı uyardı.

Kara yeni artışa karşı uyardığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Virüsün doğası gereği sanki sonbahar-kış aylarında bir artış söz konusu olabilir. Ancak bunun tam olarak belirlenmesi için virüsün Haziran'ın kalan günleri ve Temmuz ayındaki seyrini görmemiz gerek. Bu seyri sadece ülkemiz için söylemiyorum tüm dünya açısından izlenmesi gereken bir durum. Bugünkü edindiğimiz izlenim sanki Kasım-Aralık ayında bir miktar artış olabilir.

"SONBAHARDAKİ ARTIŞ MEVSİMSEL GRİP GİBİ GEÇEBİLİR"

Ama bu artış hastalığın şiddetinde, ağırlığında bir artışla beraber mi gelecek yoksa hafif mevsimsel grip gibi mi etkileyecek onu şimdiden söylemek zor. Bana fikrimi sorarsanız kişisel olarak Kasım-Aralık ayında mevsimsel grip gibi geçeceğini düşünüyorum."

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