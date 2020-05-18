Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü bayramdan sonrasını işaret etti

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, katıldığı NTV yayınında koronavirüsle mücadeleyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kontrollü sosyal hayatta nasıl davranılması gerektiğini anlatan Prof Dr. Özlü, Türkiye'nin öncelikli hedefinin ilk dalgayı sonlandırmak olduğunu belirtti.

İLK HEDEF BİRİNCİ DALGAYI SONLANDIRMAK

Salgın sürecinde başa dönüşü engellemek için dikkat edilmesi gereken noktaları sıralayan Öncü, “Türkiye için en yoğunlaşmamız gereken, ilk dalgayı sonlandırmak. Birinci dalgada duraklama gibi geri dönme gibi risk olabilir. Böyle giderse bayram sonu itibarıyla birinci dalgayı atlatmış olabiliriz” dedi.



