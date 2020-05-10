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  4. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü uyardı: Bu iki güne dikkat

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü uyardı: Bu iki güne dikkat

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 23:25 | Son Güncelleme

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Alışverişe, pazar yerlerine, marketlere zorunlu değilse pazartesi veya cuma değil hafta ortalarında gidelim" dedi. Twitter hesabından uyarılarda bulunan Özlü, salgının devam ettiğini belirtti.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü uyardı: Bu iki güne dikkat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren uygulamaya konulacağını açıkladığı normalleşme adımları kapsamında, berberler, kuaförler, güzellik salonları, alışveriş merkezleri açılacak.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü de Twitter hesabından corona virüsü salgınına karşı vatandaşları uyardı.

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Özlü, şunları belirtti:

Alışverişe, pazar yerlerine, marketlere zorunlu değilse Pazartesi veya Cuma değil hafta ortalarında gidelim. Telaş etmeyelim, sabırlı olalım. Sırayla, sosyal mesafeyi koruyarak, birbirimize saygı göstererek hızlıca işimizi görelim.

Vakit geçirmek için dışarıya çıkmayalım, keyif alışverişi yapmayalım. Sadece zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılamak için dışarıya çıkalım. Havalandırmanın iyi olmadığı, insan yoğunluğu fazla olan kapalı alanlardan kaçınalım. Maskemizi usulüne uygun şekilde takalım.

Salgın devam ediyor. Bugün 1542 kişi hastalandı ve 47 yurttaşımızı kaybettik.


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