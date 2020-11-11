Bilim Kurulu üyesi Tezer'den maske uyarısı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonları Bilim Dalı öğretim üyesi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, koronavirüsün temel bulaşma yolunun damlacıklar olduğunu hatırlatarak, "1,5 metreden daha yakın temastaysak bize ağzımızla gözümüzle burnumuzla bulaş olabilir. Ama en önemli bulaş noktası burnumuz olmaktadır. Burnumuzdan en sık bize bulaş olur. O yüzden burnumuzun kapalı olması, burnumuzu tam kapatmış olmamız oldukça önem arz ediyor. Bunun için korunma yolları mevcuttur. Genel anlamda toplum içinde cerrahi maskelerle tıbbi maskelerle kendimizi koruyabiliriz. Fakat tıbbi maskeleri kullanırken de bunun kuralları var. Maskeyi doğru kullanmazsak hastalıktan korumaz aksine belki de bulaş kaynağı olabilir. O yüzden bazı kurallara dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'İPLERİNDEN TUTARAK ELİMİZE ALACAĞIZ'

Prof. Dr. Tezer, maskeyi takmadan önce ellerin temiz olması gerektiğine dikkat çekerek, "Maskeyi ön yüzüne, iç yüzüne dokunmadan kenarlarından, her iki ipinden tutarak elimize almalıyız. Öncelikli olarak burnumuzun köküne gelecek demir bölgeyi ortasından büküp, katlanmış yüzü dışarıda olacak şekilde yüzümüze yerleştiriyoruz. Burun kökümüze doğru yukarı çekiyoruz, burnumuzun yanlarının da açık kalmaması gerekiyor. Çenemizin altına gelecek şekilde tam oturtuyoruz. Altlarda, yanlarda ve üstte açıklığın kalmaması gerekiyor. Tabi maskeyi taktığımız süre içerisinde kesinlikle elimizle maskenin dış yüzeyine dokunmayacağız. Bu bölgeler çünkü en fazla infeksiyonun olabileceği, mikroorganizmanın olabileceği yerler. Kazara dokunduysak ise de elimizi hızlıca dezenfekte edeceğiz, yıkayacağız. Bu sabunla olabilir, suyla olabilir. Maskemiz nemlendi ya da kirlendi veya yırtıldı, diyelim o anda hemen çıkaracağız ve onu atıp yeni maskeyi de tarif ettiğim şekilde kullanacağız. Bu maskeleri de 'Ben bunu gün içinde kullandım; ama bu temiz' deyip tekrar takmayacağız. Bunlar tek kullanımlıktır" dedi.