Bilim Kurulu Üyesi Tezer'den önemli açıklama: Toplum içinde dolaşıyorlar

Prof. Dr. Hasan Tezer, 1 Haziran’da başlayan normalleşme sürecinde günlük vaka sayılarında kıpırdanma olmasını beklediklerini, ancak öngörülerin dışında bir artış yaşandığını söyledi. Prof. Dr. Tezer, "Burada topluma büyük işler düşüyor. Bizim çünkü öngörümüz yaptığımız projeksiyonlarda aslında maskeye, hijyen kurallarına, sosyal mesafeye dikkat edilseydi bugünlerde rakamların belki 100'lerde olması gerekiyordu. Ancak dünkü rakamlara baktığımız zaman 1100 küsürlerde seyrediyoruz. Bakın bu dönemler bizim için çok kıymetli, çok değerli kaybettiğimiz 3 hafta-1 ay gibi bir dönem oldu, ne kadar yavaş bir şekilde geriye doğru gidiyoruz ve kırılgan olduğunu söylüyorum, yani rakamlar artabilir. Bu yeni bir virüs olduğu için yazın nasıl hareket edeceğini, ne yapacağını bilmiyorduk, ancak yazın da çoğalacağını görmüş olduk" diye konuştu.

'TOPLAMDA HİÇ BULGUSU OLMADAN DOLAŞANLAR VAR'

Sağlık Bakanlığı’nın 81 ilde şu ana kadar 132 bin kişiye uyguladığı antikor testi çalışmalarının sonuçlarını da değerlendiren Prof. Dr. Tezer, mevcut verilerle taşıyıcılık oranının yüzde 0,24 olarak tespit edildiğine ve toplumda yaygın bağışıklığın olmadığının görüldüğüne dikkat çekti. Prof. Dr. Tezer, "Hiç bulgusu olmayan kişilerden örnekler alınıp bakılıyor ve bu örneklerde de yüzde 0,24 yani binde 2,4 oranı belirlendi. Yani 1000 kişiden 2,5 kişisinin asemptomatik (belirtisiz) hastalığı geçirdiği bu verilerden anlaşılıyor. Yani toplumda hiç bulgusu olmadan dolanan küçük bir kısım var. Tabii ki bunu 80 milyon çarptığınız zaman orantı olarak bu rakamın ne kadar olduğunu hesap edebilirsiniz" dedi.