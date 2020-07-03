HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bilim Kurulu Üyesi Tezer'den önemli açıklama: Toplum içinde dolaşıyorlar

Bilim Kurulu Üyesi Tezer'den önemli açıklama: Toplum içinde dolaşıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 13:44 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, şu ana kadar 132 bin kişiye yapılan antikor testlerinde elde edilen sonuçlar ile ilgili "Hiç bulgusu olmayan kişilerden örnekler alınıp bakılıyor. 1000 kişiden 2,5 kişisinin asemptomatik hastalığı geçirdiği bu verilerden anlaşılıyor. Yani toplumda hiç bulgusu olmadan dolanan küçük bir kısım var" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Tezer'den önemli açıklama: Toplum içinde dolaşıyorlar

Prof. Dr. Hasan Tezer, 1 Haziran’da başlayan normalleşme sürecinde günlük vaka sayılarında kıpırdanma olmasını beklediklerini, ancak öngörülerin dışında bir artış yaşandığını söyledi. Prof. Dr. Tezer, "Burada topluma büyük işler düşüyor. Bizim çünkü öngörümüz yaptığımız projeksiyonlarda aslında maskeye, hijyen kurallarına, sosyal mesafeye dikkat edilseydi bugünlerde rakamların belki 100'lerde olması gerekiyordu. Ancak dünkü rakamlara baktığımız zaman 1100 küsürlerde seyrediyoruz. Bakın bu dönemler bizim için çok kıymetli, çok değerli kaybettiğimiz 3 hafta-1 ay gibi bir dönem oldu, ne kadar yavaş bir şekilde geriye doğru gidiyoruz ve kırılgan olduğunu söylüyorum, yani rakamlar artabilir. Bu yeni bir virüs olduğu için yazın nasıl hareket edeceğini, ne yapacağını bilmiyorduk, ancak yazın da çoğalacağını görmüş olduk" diye konuştu.

'TOPLAMDA HİÇ BULGUSU OLMADAN DOLAŞANLAR VAR'

Sağlık Bakanlığı’nın 81 ilde şu ana kadar 132 bin kişiye uyguladığı antikor testi çalışmalarının sonuçlarını da değerlendiren Prof. Dr. Tezer, mevcut verilerle taşıyıcılık oranının yüzde 0,24 olarak tespit edildiğine ve toplumda yaygın bağışıklığın olmadığının görüldüğüne dikkat çekti. Prof. Dr. Tezer, "Hiç bulgusu olmayan kişilerden örnekler alınıp bakılıyor ve bu örneklerde de yüzde 0,24 yani binde 2,4 oranı belirlendi. Yani 1000 kişiden 2,5 kişisinin asemptomatik (belirtisiz) hastalığı geçirdiği bu verilerden anlaşılıyor. Yani toplumda hiç bulgusu olmadan dolanan küçük bir kısım var. Tabii ki bunu 80 milyon çarptığınız zaman orantı olarak bu rakamın ne kadar olduğunu hesap edebilirsiniz" dedi.

Koronavirüs hastalığı geçirenlerde kalıcı bir bağışıklık oluşamadığının bilindiğini, hastalığı geçirenler dahil herkesin maske takması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Tezer, "Herkes kendini enfekte gibi kabul etmeli, illa ki sizde bulgu olmasına gerek yok, asemptomatik dediğimiz belirtisiz kişiler var, bunların etrafını enfekte etmemesi için önlemlerin alınması gerekiyor" uyarısında bulundu.

'RAKAMLAR KIRILGAN'

Günlük vaka sayılarının tekrar 3 basamaklı rakamlara ne zaman ineceğini bu şartlarda kestirmenin zor olduğunu vurgulayan Bilim Kurulu Üyesi Tezer, "Maskeyi taktığımız sürece, sosyal mesafeye dikkat ettiğimiz sürece, hijyene, kurallara uyduğumuz sürece temmuzun ortalarına doğru rakamlar ikili rakamlara inebilir demiştik. Bu projeksiyonu Bakanlık yapmıştı, Bakanlığın elinde güzel bir projeksiyon vardı; ancak maalesef insanlarımızın bu konuda gevşediğini, kurallara uymadıklarını gördük. Şu aşamada bunu kestirmek çok zor, bu rakamlar oldukça kırılgan, yani insanlarımızın kurallara uyduğu sürece rakamlar aşağıya doğru inecektir, uymadıkları zaman da tekrar oturulup değerlendirmeler yapılacaktır" dedi.

'BİZİ KORUYACAK TEK ŞEY MASKE'

Prof. Dr. Tezer, maske takmamak için direnen veya maskenin insan sağlığına zararlı olduğunu öne sürenler ile ilgili ise "Şu an maalesef bu hastalığı yaymamızdan ve almamızdan bizi koruyacak tek şey maske takmak. Sadece sosyal mesafeyle siz bunu sağlayamayabilirsiniz. Sonuç itibarıyla ister istemez kalabalık yere anlık giriyorsunuz, 'maske takmayayım ben, kalabalık yere girmeyeceğim temas etmeyeceğim' diyemezsiniz. O yüzden bizi koruyacak toplum içindeki tek şey maske. Başka bir yolu yok. Buna uyacağız, maskeyle yaşamaya alışacağız. Çocuklarımızı alıştıracağız, bu süreç çünkü uzun sürecek. Bu süreç 2021’de de devam edecek, bitmeyecek. Bizim bu kurallara uymamız, bizi rahatlatacak en iyi rakamlara inmemiz gerekiyor" diye konuştu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklamaSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklama
Sakarya'daki patlama sonrası çıkan duman zehirli mi?Sakarya'daki patlama sonrası çıkan duman zehirli mi?
e- YDS 2020/9 Arapça/Rusça sınavına başvurular ne zaman?e- YDS 2020/9 Arapça/Rusça sınavına başvurular ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Araçta sıkışarak hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Araçta sıkışarak hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Atatürk'e hakaret eden astsubay görevden uzaklaştırıldı

Atatürk'e hakaret eden astsubay görevden uzaklaştırıldı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

62 yaşındaki Covid-19 hastasında 4 saati aşan ereksiyon tespit edildi

62 yaşındaki Covid-19 hastasında 4 saati aşan ereksiyon tespit edildi

Kan donduran sözler: Katliam yapacaklardı

Kan donduran sözler: Katliam yapacaklardı

İlginizi Çekebilir

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

Bakan Koca, vakaların çoğunun İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

Bakan Koca, vakaların çoğunun İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?

Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

Diğer Haberler
Pilav günü düzenlediler! 15 kişi koronavirüse yakalandı, 10 ev karantinaya alındı

Pilav günü düzenlediler! Çok sayıda kişi koronavirüse yakalandı

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda yaşanan eylemlere ilişkin davada flaş gelişme

Kritik darbe davasında yeni gelişme! Cezaları belli oldu

Gaziantep’te korkutan yangın! 35 kişi hastaneye kaldırıldı

Gaziantep’te korkutan yangın! 35 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya'daki patlama sonrası çıkan duman zehirli mi? Kızılay Başkanı uyardı

Sakarya'daki patlama sonrası çıkan duman zehirli mi?

Türkiye günlerce Leyla'yı konuşmuştu! Savunmaları 'pes' dedirtti

Türkiye günlerce Leyla'yı konuşmuştu! Savunmaları 'pes' dedirtti

FETÖ'den tutuklu eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz hakkında karar verildi

Hakkında karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.