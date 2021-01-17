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Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Bu maskeleri uçaklarda veya toplu alanlarda kullanmayın

17.01.2021 15:05 | Son Güncelleme:
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Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Bu maskeleri uçaklarda veya toplu alanlarda kullanmayın

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, maske kullanımı konusunda vatandaşları uyardı. Kayıpmaz, ventilli olsun olmasın N95 ve FFP2 tarzı maskelerin halkın kullanımına uygun olmadığını söyledi.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, vatandaşları ventilli maske kullanımı konusunda uyardı. Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, üzerinde valfi bulunan N95 ya da FFP2 tarzında olan ventilli maskelerin havayı içeri alırken yüksek oranda filtrelediğini, ancak dışarı verirken aynı oranda filtreleyemediğini söyledi.

Bu nedenle toplu alanlarda bu maskelerin kullanılmasının uygun olmadığını belirten Kayıpmaz, özellikle de uçak gibi toplu taşıma araçlarında kullanılmasının oldukça riskli olabileceğini kaydetti.

''SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN TASARLANDI''

N95 ve FFP2 tarzı maskelerin sağlık çalışanları için tasarlandığını belirten Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Sağlık çalışanlarının kullanımına özel olarak tasarlanmış olan maskeler var. N95 ve FFP2 tarzında maskeler. Bunlar partiküllerin yüzde 95 oranında filtre edilmesini sağlayan özel yapım maskeler. Bunlar bizim acil servislerde olduğu gibi bir hastayı entübe etmeniz gerektiğinde ya da hastanın hava yolundaki yabancı cisimleri temizlemeniz gerektiğinde kullanılan maskeler. Halktan kişilerin bu maskeleri günlük yaşamında kullanması önerilmiyor. Bunu Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (FDA) de önermiyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) de önermiyor” şeklinde konuştu.

''UÇAKLARDA VE TOPLU ALANLARDA UYGUN DEĞİL''

Bu tür maskelerin toplu alanlarda kullanıma uygun olmadığının altını çizen Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, “Özellikle ventilli olanları, bunlar evet daha az nemlenip daha konforlu olarak nefes almanızı sağlıyor. Yapı işleri için, mesela toz partiküllerinin filtre edilmesi anlamında bunlar elverişli. Ama ventilli olan yani üzerinde bir valfi bulunan N95 veya FFP2 tarzında maskelerin, uçaklarda veya toplu alanlarda kullanılması uygun değil. Çünkü bunlar havayı içeriye alırken filtre kabiliyetine sahip. Ama dışarıya verilen havayı, ventilli olanlardan bahsediyorum, yüzde yüz filtre etmiyor. Ondan dolayı yeni bir tehlikeye yol açmamak adına halktan kullanıcıların, ventilli maskeleri kullanmasını önermiyoruz. Zaten Türk Hava Yolları (THY) yöneticileri de özellikle, uçaklarda bu ventilli maskelerin kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu” diye konuştu.

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Öte yandan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filtreli maskelerin kullanımının yasaklandığını açıklayarak, "Uçak içinde ventilli maske lütfen takmayınız. Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır. Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

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