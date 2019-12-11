Bilimsel araştırma: Gebelik şansını artırmak için gecede iki kez sevişin

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Çin’de yapılan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi: “Çin’de Shengjing Hastanesi’ndeki araştırmacılar, 250 erkekten son boşalmadan birkaç saat sonra ve birkaç gün sonra sperm örnekleri aldılar. Farklı örneklerde spermlerin volüm ve hareketleri karşılaştırılarak farklılıklar kaydedildi.

Araştırma sırasında, sperm hareketini artıran proteinlerin ilk boşalmadan kısa süre sonra alınan yeni boşalmada çok daha fazla olduğu ortaya çıktı. Ayrıca spermin yumurta yüzeyine yapışması için gereken proteinlerin de daha yüksek olduğu saptandı.

TÜP BEBEKTE DE İŞE YARIYOR

Çalışmanın ikinci etabında tüp bebek için hazırlanan 500 çift değerlendirildi. Sperm örneklerinin son boşalmadan ne kadar sonra verildiği sorgulandı.ham

İlk boşalmadan 180 dakikadan daha kısa sürede verilen spermlerle tüp bebek uygulanan çiftlerde gebelik olasılığının arttığını saptandı. Çünkü, döllenmeyi sağlayan spermler en hızlı yüzen spermlerdir. İlk boşalmadan sonraki 180 dakika içinde toplanan spermlerin daha hızlı yüzdüğü ve gebelik oluşturma kapasitesinin daha fazla olduğu bulundu. Bu özellik hem doğal yolla hem de tüp bebek yoluyla gebelik oluşumu ve canlı doğum şansını artırıyor. Spermler, boşalmadan önce testiste ne kadar çok kalırlarsa DNA hasarına o kadar duyarlı hale gelirler.”

Araştırmanın sonuçları Journal Molecular&Cellular Proteomics dergisinde yayınlandı.



