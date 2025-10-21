Bilimsel çalışma: Görme kaybı tedavi edilebilir! Uzmanlar: “Şekil ve desen görmeyi ilk kez mümkün kılıyor”

Gelişmiş bir biyonik çip sayesinde, görme yetisini kaybeden hastalar kısmen görüşlerini geri kazanıyor.

KLİNİK ARAŞTIRMADA BAŞARI: 32 HASTADAN 27'Sİ YENİDEN GÖREBİLDİ

Uluslararası bir klinik çalışmada, ileri yaşa bağlı görme kaybı yaşayan 32 hasta, gözlerinin arkasına yerleştirilen minik bir kablosuz çip ile umut verici sonuçlar elde etti. Bir yıl süren takip sürecinde, katılımcıların 27'si görme yetisini kısmen geri kazandı. Bu oran, teknolojinin etkinliğini kanıtlayan en güçlü verilerden biri olarak öne çıktı.

PRIMA PROTEZİ: TEKNOLOJİ NASIL ÇALIŞIYOR?

PRIMA adını taşıyan bu yeni nesil biyonik göz protezi, yüksek teknolojili gözlüklerle entegre bir sistem olarak işliyor. Gözlüklerin üzerindeki kamera, çevreden gelen görüntüleri yakalıyor ve bunları kızılötesi ışık sinyalleriyle retinadaki çipe aktarıyor. Çip, doğal ışığa duyarlı hücreler gibi davranarak, retinadaki sinir hücrelerini uyararak beyne sinyal gönderiyor.

HASTALARDAN GELEN HİKAYELER

Klinik deneylere katılan bazı hastalar, cihazın sunduğu yenilikçi özellikler sayesinde uzun zamandır yapamadıkları eylemleri gerçekleştirebildi. Yakınlaştırma ve kontrast artırma özellikleri sayesinde verilen metinleri okudular.

"ŞEKİL VE DESEN GÖRMEYİ İLK KEZ MÜMKÜN KILIYOR"

Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. Daniel Palanker, "Daha önceki göz protezleri yalnızca ışığa duyarlılık sağlıyordu. Ancak PRIMA, şekil ve desen görmeyi ilk kez mümkün kılıyor."

Kaynak: Nefes