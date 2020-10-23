'Bilinç nedir?' sorusunun bilimsel cevabı bulunmuş olabilir mi?

Neuroscience of Consciousness dergisinde yeni makalesini yayımlayan McFadden, bilincin aslında beyindeki enerji dalgaları olduğunu öne sürüyor. Eğer doğruluğu kanıtlanırsa bu buluş, ileride bilinç sahibi yapay zekalı robotların önünü açabilir.

BİLİNCE ELEKTROMANYETİK AÇIKLAMA

Tarihsel olarak bilinç, genelde ruh ile özdeşleştirilerek beyinden ayrı bir varlık olarak değerlendirilir. Günümüzdeki bilim insanları ise spiritüel açıklamaları kabul etmeyerek bilinci beynin bir parçası olarak görüyor. Ancak birbirinden bağımsız ve ayrı bilgilerin nasıl bir araya gelerek bilinci oluşturduğuna açıklama getirilemiyor.

Prof. McFadden ise bilinci, beyindeki bilgilerin açığa çıkardığı enerjiye bağlıyor.

Beyine giren ve beyinden çıkan nöron sinyallerinin etrafa bir enerji yaydığı uzun süredir bilinen bir gerçek. Bu sinyaller Elektroensefalografi (EEG) ve Magnetoensefalografi (MEG) gibi yöntemlerle zaten ölçülebiliyor.

ÖZGÜR İRADE BU ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKIYOR

Beyindeki manyetik sinyaller her ne kadar beynin işlevi için elzem görülmese de McFadden'a göre bilinç, söz konusu elektromanyetik alan sayesinde ortaya çıkıyor. Akademisyen, bu sayede beyindeki farklı bilgilerin bir araya gelerek bilinci ortaya çıkardığını savunuyor.