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Bilinçsiz diyet kilo vermeyi engelliyor! İşte sağlıklı diyet için 10 öneri

02.11.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yanlış diyetin sağlık sorunlarına yol açtığının altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, bilinçsiz yapılan diyetlerden uzak durulması gerektiğini söyledi. Sağlıklı bir kiloya kavuşma hayallerini de suya düşüren bilinçsiz diyetler, yanlış yollara başvurmanın da önünü açıyor.

Bilinçsiz diyet kilo vermeyi engelliyor! İşte sağlıklı diyet için 10 öneri

Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzına bağlı olarak kilo sorunları ile obezitenin her geçen gün daha da artış gösterdiğini dile getiren Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Buna paralel olarak kilo vermek için yanlış yollara başvuranların sayısı da hiç az değil. Diyet yapmak asla geçici bir süreç değil, sürdürülebilir sağlık yolunda benimsenmesi gereken bir yaşam tarzıdır” diyerek, diyet esnasında en sık yapılan hatalardan söz etti...

BİR BAŞKA KİŞİNİN UYGULADIĞI DİYETİN AYNISINI YAPMAYA ÇALIŞMAK

Diyet kişiye özeldir. Klinik duruma, yaşam tarzına, fiziksel aktivite ile tercihlere göre değişiklik gösterir ve bunların bir diyetisyen tarafından değerlendirilmesi gerekir. Kontrol altında geçirilen sağlıklı bir kilo verme sürecinin sonunda, uygunluğu tespit edilen bir beslenme tarzına erişilir ve bu hayat boyu devam eder.

KARBONHİDRAT İÇEREN TÜM YİYECEKLERİ TAMAMEN HAYATINDAN ÇIKARMAK (MEYVEYİ BİLE...)

Kişinin özel bir durumu yoksa, günlük enerji ihtiyacının ortalama yüzde 40-50’si karbonhidratlardan sağlanmalıdır ki; metabolizmadaki döngüler sağlıklı bir şekilde devam etsin. Tabii karbonhidratın çeşidi burada çok önemli. Diyetten çıkarılması gerekenler; sofra şekeri eklenmiş gıdalar, glikoz/mısır şurubu, nişasta ile, tatlandırılmış ve beyaz rafine un ile yapılmış gıdalardır. Tam tahıllı ekmek, meyve, kurubaklagiller, süt ve süt ürünleri ile kabuklu/lifli tahıllar vücudumuza gerekli olan kompleks karbonhidratları içerir. Yine de şunu hatırlatalım; bireye özel kısıtlamalara, mutlaka doktor ve diyetisyen kontrolü altında karar verilmelidir.

AKŞAM YEMEĞİ YEMEMEYİ TERCİH ETMEK

Sanılanın aksine, akşam yemeği yememenin sağlıklı kilo vermeye bir katkısı yoktur. Burada önemli olan nokta akşam yemeğini hiç yememek değil, geç saate bırakmamaktır.

SADECE SIVI İLE BESLENMEK

Uzun süre sebze ve meyve suları ile beslenmek tek tip beslenme olarak değerlendirilir. Bu şekilde beslenerek birçok vitamin ve mineral alıyor olabiliriz fakat protein ve yağdan yoksun olarak yeterli dengeli beslenme sağlanmıyor.

Yağ yakıcı olduğunu düşünerek sadece tarçınlı veya limonlu suya bel bağlamak

Suya eklenen tarçın veya limonun yağ yakıcı etkisi yoktur. Vücuttaki fazla yağın yakılması, kişiye özel dengeli bir diyet ve düzenli sporla bütünleştirilirse gerçekleşir.

YATMADAN ÖNCE PUL BİBERLİ YOĞURT YEMEK

İçerdiği probiyotikler sayesinde yoğurt bağırsak sağlığına yardımcı olur. Pul biberdeki kapsaisinin kilo vermeye destek olduğu, antikanser ve tok tutucu özelliği bazı çalışmalarda görülmüştür. Dolayısıyla pul biberli yoğurdun sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Hatta zerdeçal, karabiber ve sevilen diğer baharatlar da eklenebilir. Fakat geç saatte yenmesinin bir özelliği yoktur. Mümkün olduğunca akşam 19.00- 20.00’den sonra beslenmenin sonlandırılması tavsiye edilir.

BESİNLERİN TAMAMEN YAĞSIZ VE LIGHT OLANLARINI TERCİH ETMEK

Eğer doktor ya da diyetisyen tarafından özellikle kısıtlanmadıysa, hayvansal ürünlerin yağsız olanlarını tercih etmenize gerek yok. Çünkü vücudumuzun bir miktar doymuş yağa da ihtiyacı var.

YEMEKLERİ YAĞSIZ PİŞİRMEK

Zeytinyağı, güçlü antioksidan özelliğinden dolayı özellikle yemek ve salatalarda kullanmak için kaliteli bir yağdır. Yapılan çalışmalarda, yağsız bir diyetin değil, aksine basit şekersiz bir diyetin zayıflamada etkisi olduğu görülmüştür.

HIZLI KİLO VERMEK İÇİN DİYET HARİCİ ÇÖZÜMLER ARAMAK

Kilo verdirici ilaçlar ve cerrahi işlemler ile metabolizma hızlandıran kilo vermeye destek olan bitkiler/ çaylar, ancak diyet ve spor eşliğinde gerçek anlamda etkili olurlar. Bunların hiçbiri tek başına mucize olarak görülmemelidir.

DİYET SÜRECİNE SPORU DAHİL ETMEMEK VE GEÇİCİ BİR DÖNEM OLDUĞUNU DÜŞÜNMEK

Sporsuz yapılan diyetler ya sonuç vermezler ya da kişiyi çok düşük kalori almaya zorlarlar. Bu da bağışıklık açısından tercih edilmeyen bir durumdur. Unutulmamalıdır ki; diyet yapmak asla geçici bir süreç değil, sürdürülebilir sağlık yolunda benimsenmesi gereken bir yaşam tarzıdır.

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