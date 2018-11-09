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Bilişim protokolleri ile 70 milyon lira vatandaşın cebinde kalacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 11:18 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca, aralarında 8 bakanlığın da bulunduğu 15 kurumla imzalanan bilişim protokolleri çerçevesinde, vatandaşın yılda 70 milyon lira tasarruf yapması sağlanacak - İçişleri Bakanlığının bir yıllık çalışmaları sonucu 785 hizmette istenen 2 bin 185 belgeden 1046'sı kaldırıldı, 93 milyon lira tasarruf yapıldı - Hizmetlerde erişimi kolaylaştırmak için e-Devlet'ten sunulan vatandaş başvurulu hizmet sayısı 120'ye ulaştı

MUHAMMED BOZTEPE - İçişleri Bakanlığınca aralarında 8 bakanlığın da bulunduğu 15 kurumla imzalanan bilişim protokolleri çerçevesinde, vatandaşa yılda 70 milyon lira tasarruf yapma imkanı sunulacak.

AA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgiye göre İçişleri Bakanlığı'nda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve 2023 vizyonu çerçevesinde başlatılan dijital dönüşüm ve bürokrasinin azaltılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İçişleri Bakanlığında yürütülen dijital dönüşüm ve yalınlaştırma çalışmalarında süreklilik sağlanması amacıyla Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde, konusunda uzman personelin bir araya getirildiği 9 kişilik bir ekip oluşturuldu.

Yürütülen yalınlaştırma çalışmalarında, vatandaşlardan zorunlu haller dışında belge istenmemesi, işlemlerde vatandaş beyanının esas alınması, kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin entegrasyonuyla bilgilerin elektronik ortamda temin edilmesi, elektronik ortamda başvuruların alınması, elektronik ortamdan başvuru yapamayan vatandaşlar için alternatif çözümler geliştirilmesi ile vergiler ve harçlar dışında başvuru ücreti alınmaması ilkeleri benimsendi.
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- E-Devlet hizmetleri 356 milyon kez kullanıldı

Bakanlık, hizmet süreçlerini yalınlaştırmak, Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi'nde (KAYSİS) tanımlanan hizmetlerde gereksiz belge, birim, mevzuat, süreçlerini sadeleştirmek ve başvurulu hizmetlerde işlemlerin e-Devlet'ten sunulmasını sağlamak üzere çalışmalarını 3 ana eksende gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığının bir yıllık çalışmaları neticesinde, 785 hizmette istenen 2 bin 185 belgeden 1046'sı kaldırıldı. İstenen belge sayısında yüzde 48 azalma sağlandı, 93 milyon lira tasarruf yapıldı.

Hizmetlerde erişimi kolaylaştırmak için e-Devlet'ten sunulan vatandaş başvurulu hizmet sayısı 120'ye ulaştı.
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- Protokol yapılan bakanlık ve kurumlar

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı ile arasında protokol çalışması yapılan bakanlık ve kurumlar şöyle:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye Noterler Birliği, Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi."

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bilişim protokolleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Milli eğitim Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı Tasarruf

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