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Bilişim Teknolojileri Bağımlılığını Araştırma Komisyonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2019 15:56 | Son Güncelleme

"Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burcu Yılmaz: -"Günümüzde çocuklar yetişkinler tarafından değil ekranlar tarafından büyütülüyor"

Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burcu Yılmaz, çocukların dijital bağımlılığına dikkati çekerek, "Çocuklar yetişkinler tarafından değil ekranlar tarafından büyütülüyor." dedi.

TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığını Araştırma Komisyonu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı başkanlığında toplandı.

Komisyon üyelerine teknoloji ve internet kullanımının ortaya çıkardığı sorunlar hakkında bilgi veren Yılmaz, günümüzde "Dijital mahkum" kavramının kullanıldığını belirtti.

Teknoloji ve internet kullanımının üst düzey düşünsel becerinin gelişimi açısından çok önemli olduğunu ancak ortaya çıkacak sorunların da gözardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Teknoloji bağımlılığı, internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, cep telefonu bağımlılığı, oyun bağımlılığı ve davranışsal bağımlılıklar gibi sorunları çözmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Sorunun hafife alınmaması gerektiğine işaret eden Yılmaz, günümüzde çocukların yetişkinler tarafından değil, ekranlar tarafından büyütüldüğünü söyledi.

Yılmaz, bilişim teknoloji derslerinin müfredattan çıkarıldığını, Fatih Projesi ile tekrar müfredata alındığını, dersin kaldırıldığı süre içerisinde öğrencilerin kayıp yaşadığını ifade etti. Teknolojinin doğru kullanılması gerektiğini belirten Yılmaz, önümüzdeki yıllarda drone trafik yöneticisi, insan-makina ilişkileri düzenleyicisi ve 3D üretim danışmanları gibi mesleklerin ortaya çıkacağını, yeni neslin bu sürece göre eğitilmesi gerektiğini kaydetti.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Ulukol, çocuk doktoru olduğunu dile getirerek, internet veya teknoloji bağımlılığının sorunlu bir saha olmasına rağmen, konunun internet bağımlılığı, oyun bağımlılığı veya cep telefonu bağımlılığı gibi farklı kavramlarla anlatıldığını, bu konuda bir kavram ve fikir birliğine varılmadığını söyledi.

Ulukol, söz konusu sorunla ilgili "Bağımlılık mı? Davranış bozukluğu mu?" tartışmasının devam ettiğini, dünya literatüründe bile kesinleşmiş bir tanım olmadığını söyledi.

Yapılan araştırmalarda çocukların yüzde 40'ının, şiddet içeren filmleri izlediğini kaydeden Ulukol, konuyla ilgili ulusal politika oluşturulması gerektiğini belirtti.

Ulukol, Güney Kore'nin, bilişim sektöründe hem üretici hem tüketici konumunda bulunduğunu, bu konuda ilk ulusal politika oluşturan ülke olduğunu aktardı.

Türkiye'nin, bilişim sektöründe gelişen ülkelerin tecrübesinden faydalanması gerektiğini, ailelerin çocuklara cep telefonunu yasaklayarak sorunu çözemeyeceğini belirten Ulukol, "Bunları yasaklayarak bir yere varamayız. Teknoloji çok kontrolsüz ilerliyor. Sürekli yenilenebilecek bir sistemle durumu kontrol edebiliriz. Bugün Z kuşağı bitti, alfa kuşağı başladı. Onlar bizden daha farklı bir nesil. Bu nesil bizim korktuğumuz kadar bu teknolojiden korkmuyor, bunlar kendi savunma mekanizmalarını kurarak yürüyor. Burada çocuklar ve gençlerle yürümek gerekiyor." diye konuştu.

Komisyon Başkanı Nabi Avcı, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla Kore'nin tecrübelerinden faydalanacaklarını söyledi.

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Nabi Avcı

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