Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burcu Yılmaz, çocukların dijital bağımlılığına dikkati çekerek, "Çocuklar yetişkinler tarafından değil ekranlar tarafından büyütülüyor." dedi. TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığını Araştırma Komisyonu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı başkanlığında toplandı. Komisyon üyelerine teknoloji ve internet kullanımının ortaya çıkardığı sorunlar hakkında bilgi veren Yılmaz, günümüzde "Dijital mahkum" kavramının kullanıldığını belirtti. Teknoloji ve internet kullanımının üst düzey düşünsel becerinin gelişimi açısından çok önemli olduğunu ancak ortaya çıkacak sorunların da gözardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Teknoloji bağımlılığı, internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, cep telefonu bağımlılığı, oyun bağımlılığı ve davranışsal bağımlılıklar gibi sorunları çözmemiz gerekiyor." diye konuştu. Sorunun hafife alınmaması gerektiğine işaret eden Yılmaz, günümüzde çocukların yetişkinler tarafından değil, ekranlar tarafından büyütüldüğünü söyledi.

Yılmaz, bilişim teknoloji derslerinin müfredattan çıkarıldığını, Fatih Projesi ile tekrar müfredata alındığını, dersin kaldırıldığı süre içerisinde öğrencilerin kayıp yaşadığını ifade etti. Teknolojinin doğru kullanılması gerektiğini belirten Yılmaz, önümüzdeki yıllarda drone trafik yöneticisi, insan-makina ilişkileri düzenleyicisi ve 3D üretim danışmanları gibi mesleklerin ortaya çıkacağını, yeni neslin bu sürece göre eğitilmesi gerektiğini kaydetti. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Ulukol, çocuk doktoru olduğunu dile getirerek, internet veya teknoloji bağımlılığının sorunlu bir saha olmasına rağmen, konunun internet bağımlılığı, oyun bağımlılığı veya cep telefonu bağımlılığı gibi farklı kavramlarla anlatıldığını, bu konuda bir kavram ve fikir birliğine varılmadığını söyledi. Ulukol, söz konusu sorunla ilgili "Bağımlılık mı? Davranış bozukluğu mu?" tartışmasının devam ettiğini, dünya literatüründe bile kesinleşmiş bir tanım olmadığını söyledi.