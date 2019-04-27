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Bilkent Sanat Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 18:16 | Son Güncelleme

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Bilkent Sanat Festivali, sanatseverlerle buluştu

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Bilkent Sanat Festivali, sanatseverlerle buluştu.

"Başkent Sanatla Renkleniyor" temasıyla Bilkent Center Sanat Sokağı'nda başlayan festival, yerli ve yabancı 78 resim ve heykel sanatçısı ile müzisyeni ağırlayacak.

Festivalde bu yıl Ukrayna, İspanya, Kuveyt, Yunanistan, Umman, İran, Makedonya, Gürcistan gibi dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıların yanı sıra Türkiye'den de birçok sanatçı yer alacak.

Festival, müzisyen ve orkestra şefi Musa Göçmen orkestrasının verdiği konserle açıldı.

Konsere ilgiden dolayı mutlu olduğunu belirten Göçmen, "Bizim için çok heyecanlı bir gün. İnsanları sanatla buluşturabilmek ve sanatı onların hayatına sokabilmek bizim açımızdan çok önemli. Bu festival ile insanlar sanatın içinde bulunabilecek." diye konuştu.

Festival, 5 Mayıs'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.

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Bilkent Sanat Festivali açıldı

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