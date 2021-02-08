HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bill Gates insanlığı bekleyen 2 büyük tehlikeyi açıkladı

Bill Gates insanlığı bekleyen 2 büyük tehlikeyi açıkladı

08.02.2021 12:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bill Gates insanlığı bekleyen 2 büyük tehlikeyi açıkladı

Bill Gates verdiği bir röportajda gelecekteki potansiyel tehlikelere karşı uyararak, bu tehlikelerin hala sürmekte olan koronavirüs pandemisinden daha tehlikeli olabileceğini söyledi.

2015 yılında Gates dünyanın bir salgın hastalık için hazırlıksız olduğunu söylemiş ve enfekte olan insanların uçağa binecek veya markete gidecek kadar iyi hissettiği bir virüs tarafından enfekte olacağını, bu virüsün hızla yayılacağını söylemişti.

"DÜNYA BUNA KARŞI HAZIRLANMALI"

Gates insanlığın en çok iklim değişikliği ve biyoterörizm tarafından tehdit edileceğine inanıyor. Gates, ‘The Next Outbreak? We’re Not Ready’ başlıklı TED konuşmasında Covid-19’a benzeyen bir potansiyel virüsten bahsetti ve dünyanın böylesi bir duruma karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

1

Gates aynı zamanda “Önümüzdeki birkaç on yıl içinde herhangi bir şey 10 milyondan fazla insanı öldürürse, bu sayı herhangi bir savaştan daha yüksek” dedi. Veritasium adlı YouTube kanalında sunucu Derek Muller ile birlikte görünen Gates “Ben sana söylemiştim gibi bir his içinde değilim ama Daha ikna edici olabilir miydim? Çok sayıda solunum yolu virüsü var ve zaman zaman bunlardan biri ortaya çıkacak.
Solunum yolu hastalıkları çok korkutucudur. Çünkü bulaştırıcı olarak hala uçakta, otobüste virüsü yaymaya devam edebilirsiniz” dedi.

Seks ortalama kaç dakika sürmeli?Seks ortalama kaç dakika sürmeli?

2

İNSANLIK HAZIR DEĞİL

Gates daha sonra gelecekle ilgili tahminlerinden bahsederek “Birincisi iklim değişikliği. Her yıl salgının yol açtığından daha fazla ölüme yol açabilir. İkincisi biyoterörizm. Size zarar vermek isteyen birileri bir virüs tasarlayabilir. Bunun olma şansı, şu an olduğu gibi doğal yollarla ortaya çıkan salgınlardan daha fazladır” dedi.

İnsanların şu an gelecekteki pandemileri durduracak hazırlığı olmadığını söyleyen Gates hazırlık yaparak ölümlerin önüne geçilebileceğine dair görüş bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!
Yunanistan'da büyük kriz! Askerlerle ilgili gerçek ortaya çıktıYunanistan'da büyük kriz! Askerlerle ilgili gerçek ortaya çıktı
20 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 20?20 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 20?

En Çok Okunan Haberler

Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne ilginç benzetme

Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne ilginç benzetme

Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek

Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek

'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay olan doktordan açıklama

'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay olan doktordan açıklama

Bülent Arınç: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu

Bülent Arınç: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

20 itfaiye eri 13 yaşındaki kıza tecavüz etmişti! Skandal karar

20 itfaiye eri 13 yaşındaki kıza tecavüz etmişti! Skandal karar

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Diğer Haberler

ABD'de kar küreme aracını kullanan görevlilerin üzerine çığ düştü

Dehşete düşüren anlar! 5 kişinin üzerine çığ düştü

Yunanistan'da büyük kriz! Sınırdaki askerlerin maaşı 6 aydır ödenmiyor

Yunanistan'da büyük kriz! Askerlerle ilgili gerçek ortaya çıktı

Yeni tecavüz yasasıyla birlikte Danimarka’da cinsel rıza uygulaması başladı

Tartışmalı cinsel ilişki uygulaması piyasada

Güney Afrika, AstraZeneca aşılama uygulamasını geçici olarak durdurdu

Az koruduğu tespit edildi! Aşılama geçici olarak durduruldu

Hindistan’daki buzul felaketinin bilançosu ortaya çıktı: 14 ölü, 150 kayıp

Buzul felaketinin bilançosu ortaya çıktı: 14 ölü, 150 kayıp

Koronavirüs aşısı: İngiltere, Oxford-AstraZeneca aşısına onay verdi

İngiltere'den AstraZeneca'ya onay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.