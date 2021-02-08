Bill Gates insanlığı bekleyen 2 büyük tehlikeyi açıkladı

2015 yılında Gates dünyanın bir salgın hastalık için hazırlıksız olduğunu söylemiş ve enfekte olan insanların uçağa binecek veya markete gidecek kadar iyi hissettiği bir virüs tarafından enfekte olacağını, bu virüsün hızla yayılacağını söylemişti.

"DÜNYA BUNA KARŞI HAZIRLANMALI"

Gates insanlığın en çok iklim değişikliği ve biyoterörizm tarafından tehdit edileceğine inanıyor. Gates, ‘The Next Outbreak? We’re Not Ready’ başlıklı TED konuşmasında Covid-19’a benzeyen bir potansiyel virüsten bahsetti ve dünyanın böylesi bir duruma karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Gates aynı zamanda “Önümüzdeki birkaç on yıl içinde herhangi bir şey 10 milyondan fazla insanı öldürürse, bu sayı herhangi bir savaştan daha yüksek” dedi. Veritasium adlı YouTube kanalında sunucu Derek Muller ile birlikte görünen Gates “Ben sana söylemiştim gibi bir his içinde değilim ama Daha ikna edici olabilir miydim? Çok sayıda solunum yolu virüsü var ve zaman zaman bunlardan biri ortaya çıkacak.

Solunum yolu hastalıkları çok korkutucudur. Çünkü bulaştırıcı olarak hala uçakta, otobüste virüsü yaymaya devam edebilirsiniz” dedi.