HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Billie Eilish: 11 yaşında pornografiye maruz kaldıktan sonra kabuslar gördüm

Billie Eilish: 11 yaşında pornografiye maruz kaldıktan sonra kabuslar gördüm

04.01.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Billie Eilish, 11 yaşında şiddet içeren pornografiye maruz kaldıktan sonra kabuslar gördüğünü söyledi. Bir programda konuşan 19 yaşındaki Eilish, bunun nasıl bir etki yarattığını yıllar sonra anladığını belirtti.

Billie Eilish: 11 yaşında pornografiye maruz kaldıktan sonra kabuslar gördüm

Şarkıcı Billie Eilish, 11 yaşında şiddet içeren pornografiye maruz kaldıktan sonra kabuslar gördüğünü söyledi.

Bir programda konuşan 19 yaşındaki Eilish, bunun nasıl bir etki yarattığını yıllar sonra anladığını belirtti.

Grammy ödüllü şarkıcı bu deneyimin, seks yapmaya başladıktan sonra "iyi hissetmediği şeylere hayır dememesi gerektiğini" düşünmesine yol açtığını da ekledi:

"Çünkü böyle şeyleri çekici bulmam gerektiğini sanıyordum."

Ergenliğinin büyük bir kısmını kamuoyunun gözleri önünde geçiren Eilish, bol kıyafetler giymesi, beden algısı ve büyürken cinselleştirilme hakkındaki fikirlerini daha önce de paylaşmıştı.

Söyleşiyi yapan Howard Stern'in, Happier Than Ever albümündeki Male Fantasy (Erkek Fantazisi) şarkısı hakkında sorduğu bir sorunun ardından Eilish, artık pornonun "utanç verici" olduğunu düşündüğünü söyledi.

Eilish özellikle de pornonun kadınların bedenleri ve cinsel deneyimleri üzerindeki etkisini eleştirdi:

"Bunun neden kötü bir şey olduğunu o zaman anlamamıştım. Seks yapmanın böyle öğrenildiğini sanıyordum.

"Bunu savunuyordum, bunun hakkında konuşan kişilerdendim, bununla bir sorunumun olmamasının havalı olduğunu sanıyordum ve neden kötü olduğunu anlamıyordum."

Eilish, annesinin bunları anlattığında dehşete düştüğünü de söyledi.

Böylesi bir içeriğe o yaşta maruz kalmanın beynini "mahvettiğine" inandığını, pornonun "esas sorununun" seks sırasında neyin normal olduğuna dair fikirleri etkilemesi olduğunu ve buna rızanın da dahil olduğunu ekledi.

Eilish'in görüşleri, çocuk sağlığı uzmanlar tarafından da paylaşılıyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), küçük yaşta pornoya maruz kalmanın çocuklara zararlı olabileceğini söylüyor.

Özellikle şiddet içeren ve kadın düşmanı pornonun bunun normalleşmesine yol açabileceğini ve akıl sağlığını etkileyebileceğini belirtiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulunduKahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"
Caretta caretta kumsalı, kaçak barakalarla dolduCaretta caretta kumsalı, kaçak barakalarla doldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sigara zammı sosyal medyayı salladı! En ucuz sigara...

Sigara zammı sosyal medyayı salladı! En ucuz sigara...

Öğretmen, polis, hemşire, vaiz maaşları ne kadar oldu? İşte kamu görevlilerinin 2022 zamlı maaşları...

Öğretmen, polis, hemşire, vaiz maaşları ne kadar oldu? İşte kamu görevlilerinin 2022 zamlı maaşları...

Otomobilde sıkışarak can verdiler, aileleri sinir krizi geçirdi

Otomobilde sıkışarak can verdiler, aileleri sinir krizi geçirdi

Omicron'un ardından şimdi de Flurona tehlikesi!

Omicron'un ardından şimdi de Flurona tehlikesi!

Küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"

Küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"

Okullarda korkutan olay: Değiş tokuş yapıyorlar

Okullarda korkutan olay: Değiş tokuş yapıyorlar

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Memur ve emekli zammıyla ilgili Kurtulmuş'tan açıklama

Memur ve emekli zammıyla ilgili Kurtulmuş'tan açıklama

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Yılbaşı gecesi 7 kişinin öldüğü kazada yeni detaylar!

Yılbaşı gecesi 7 kişinin öldüğü kazada yeni detaylar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.