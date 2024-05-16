KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. Bilmeden önünden geçip gidiyorlar! Orada kendiliğinden yetiştiğini keşfetti... Konservesini yapıyorlar 'Egzama, kanser, enfeksiyon, hepsine iyi geliyor'

    Bilmeden önünden geçip gidiyorlar! Orada kendiliğinden yetiştiğini keşfetti... Konservesini yapıyorlar 'Egzama, kanser, enfeksiyon, hepsine iyi geliyor'

    16.05.2024 11:47
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Tokat’ta yaşayan bitki uzmanı Havva Çiftçier, Adana ve Hatay’da yaygın olarak bulunan menengiç ağacının Tokat’ta da kendiliğinden yetiştiğini keşfetti. Menengiç ağacının kahvesinin kolon kanserine karşı koruyucu etkileri olduğunu belirten Çiftçier, bitkinin taze sürgünlerinin de çeşitli sağlık sorunlarına fayda sağladığını söyledi.

    Adana ve Hatay’da sıkça görülen menengiç ağacı, Tokat’ta da yetişiyor. Şifasını bilmeden birçok vatandaş önünden geçerken, Tokatlı bitki uzmanı Havva Çiftçier menengicin hem meyvesini hem de "burç" denilen taze sürgünlerini topluyor. Kahvesi kolon kanserine iyi gelen menengiç bitkisinin burcunun da idrar yolu enfeksiyonları başta olmak üzere egzama ve romatizmal hastalıklara iyi geldiğini belirten Çiftçier, menengiç burcunun kavrularak konservelere konulduğunu ifade etti.

    1e9e39a6-e925-4629-a65c-6a65a69c0579

    “KAHVESİ KOLON KANSERİNE İYİ GELİYOR, BURCU ANTİOKSİDAN”

    Menengiç kahvesinin ayrı, burcunun ayrı bir şifa deposu olduğunu söyleyen bitki uzmanı Havva Çiftçier, “Menengiç burcunu Tokat’ta kimse bilmez. Hatay yöresine aittir. Aslında bizim insanımız doğal şifa olduğunu bilmiyor. Menengicin ufak burçlarını topluyoruz. Kavanozlara turşu şeklinde koyuyoruz. Kavurup koyuyoruz. Öncelikle kanı temizler, bağırsakları çalıştırır, antioksidandır. Her bahar mayıs ayında burçlarını topluyoruz. Ağustostan sonra da küçük tombul şekilde meyveleri oluşur. Kırmızı ve siyah şeklini alır. Bunların kahvesi yapılır. Araştırmalarımız neticesinde kahvesinin kolon kanserine iyi geldiğini öğrendik. Menengiç burcu da idrar yolu enfeksiyonlarına, egzama ve romatizmal hastalıklara iyi geliyor. Bunun kavanozlara haşlayıp turşusunu kurarlar. Veya da kavurup koyarlar. Aç bitir şeklinde tüketilir. İster yoğurtlu, ister de yumurtalı yenebilir. Her şeye faydası vardır” dedi. (İHA)

    726b8ab9-2a90-4f70-8a75-43d584477d09

    2654482b-bbfe-4461-be83-cfa3b985590c

    a3b306ef-7810-4647-b6a0-38b0004bf012

    dc743e24-6995-4fd7-a30a-993b5e0070b1

    ecb22fb4-7a00-478e-9978-4268df4da796Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    Vitrin


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Resimdeki farklı sayıyı sadece süper zeki kişiler görüyor!Resimdeki farklı sayıyı sadece süper zeki kişiler görüyor!
    Bir daha asla dert etmeyeceksiniz! Duvar lekesinden eser bırakmayan yöntemBir daha asla dert etmeyeceksiniz! Duvar lekesinden eser bırakmayan yöntem
    Bilinmeyen bir zararı ortaya çıktı! İşte çözümüBilinmeyen bir zararı ortaya çıktı! İşte çözümü
    Anahtar Kelimeler:
    menengiç Tokat kahve konserve
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

    Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

    Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.