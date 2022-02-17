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Bilmek istediğiniz her şey: Aşk, cinsellik ve hormonlar! Nedir bu oksitosin?

17.02.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oksitosin kelimesini mutlaka duymuşsunuzdur. Aşk hormonu olarak adlandırılan oksitosin hakkında neler biliyorsunuz? Hissettiğimiz ve deneyimlediğimiz birçok iyi şeyde kanıtlanmış bir rolü olmasına rağmen, oksitosinin insan davranışındaki rolü çok daha karmaşıktır. Bu güçlü hormonun neler yaptığını ve yapabileceğini anlamak için araştırmalar sürüyor.

Bilmek istediğiniz her şey: Aşk, cinsellik ve hormonlar! Nedir bu oksitosin?

Halk arasında Aşk Hormonu olarak da bilinen oksitosin, hayatımızda olumlu birçok olayda ortaya çıkar. Ebeveynlikten, ilişkilere kadar neredeyse hayatımızın her alanına olumlu etki yaratan oksitosin hakkında en çok merak edilen soruları bir araya getirdik...

OKSİTOSİN NEDİR?

Oksitosin, nörotransmitter olarak görev yapan bir hormondur. Üremede önemli rol oynar. Kadınlarda hormon doğumu ve anne sütünün salınımını tetikler. Erkeklerde oksitosin spermi hareket ettirmeye yardımcı olur.

OKSİTOSİNİN AŞKLA NE İLGİSİ VAR?

2012 yılında yapılan bir araştırmada; romantizm dolu ilişkisi olan çiftlerin diğerlerinden farklı olarak yüksek ölçüde oksitosin seviyelerine sahip olduğunu tespit ettiler. Oksitoksinin şu özellikleri desteklediği de keşfedildi:

  • Güven
  • Empati
  • Olumlu ilişki anıları
  • Sadakat
  • Olumlu iletişim
  • Yapıcı olma

VÜCUT DOĞAL OLARAK OKSİTOSİN ÜRETİYOR MU?

Oksitosin doğal olarak oluşan bir hormondur. Beyninizin tabanındaki küçük bir bölge olan hipotalamus tarafından üretilir ve yakındaki hipofiz bezi tarafından salgılanır.

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MUTLULUK HORMONLARI NASIL ÇALIŞIR?

Oksitosin, dopamin ve serotonin üçlüsüne “mutluluk hormonları” denir. Başka birine ilgi duyduğunuzda beyniniz dopamin salgılar, serotonin seviyeniz yükselir ve oksitosin üretilir. Bu, olumlu bir duygu dalgası hissetmenize neden olur.

OKSİTOSİN DUYGULARI OLUMLU OLARAK NASIL ETKİLER?

Yapılan araştırmalara göre, oksitosinin sosyal davranışlar üzerinde olumlu etkiler yarattığı ortaya çıktı. Hormonun ayrıca beynin belirli bölgelerine salındığında stres ve kaygı düzeylerini azalttığı da ortaya çıktı.

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Oksitosin, vücudunuzun bir dizi farklı duygusal ve sosyal duruma uyum sağlamasına yardımcı olabilir. Özellikle tartışmalar sırasında, romantik partnerler arasındaki gelişmiş iletişimle doğrudan bağlantılıdır.

OKSİTOSİNİN SADAKAT ÜZERİNDE ETKİSİ VAR MI?

Oksitosin ve sadakat arasındaki bağlantı, hormonun erkeklerin eşlerini diğer tanıdık ve tanıdık olmayan kadınlardan daha çekici görmelerini sağlama yeteneğiyle başlayabilir. Uzmanlar bu durumu; “Partnerinizle ne kadar çok zaman geçirirseniz, o kadar çok oksitosin üretirsiniz; Ne kadar çok oksitosin üretirseniz, partnerinizi o kadar çok arzulayabilirsiniz.” şeklinde özetliyor.

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OKSİTOSİN KADIN VE ERKEKLER NEDEN FARKLI ETKİLER?

Oksitosin, özellikle sosyal bağlamlarda erkekleri ve kadınları farklı şekilde etkiler.

Bunun nedeni, hormonun erkek ve dişi amigdalada farklı davranması olabilir. Bu, beyninizin duygu, motivasyon ve ödülden sorumlu kısmıdır.


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