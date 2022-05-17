BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman 2022? İşte BİLSEM sınavı sonuçları sorgulama ekranı

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Sınav sonuçlarının açıklanması sonrası, veliler ile sınavı geçen öğrenciler internette; BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman 2022? sorusunun yanıtını araştırıyor. Biz de BİLSEM sınavı sonuçları sorgulama ekranı ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın ayrıntılarına haberimizde yer verdik...

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENMDİRME SINAVI NE ZAMAN 2022?

2021-2022 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde aday gösterilen 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik ön değerlendirme uygulamaları kapsamında genel zihinsel yetenek alanı için Bildiren Sözel Olmayan Test, resim yetenek alanı için Görsel Algı Testi ve müzik yetenek alanı için Müzikal Yatkınlık Testi 19 Mart-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.

Yapılan açıklamaya göre; bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayabilecekler.

Bireysel değerlendirme işlemleri 13 Haziran 12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler ise 19 Ağustos'ta duyurulacak.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

BİLSEM sınavı sonuçları sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/diger/ss/2022/bilsem_13052022_wsrtcfav/Ss.asp

