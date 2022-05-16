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Yaz okulu kayıtları ne zaman 2022? BİLSEM yaz okulu başvuru tarihleri belli oldu mu?

16.05.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz okulu kayıtları ne zaman? sorusunun yanıtı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı son dakika açıklamasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öğrenci ve veliler internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Yaz okulu kayıtları ne zaman 2022? BİLSEM yaz okulu başvuru tarihleri belli oldu mu? sorularının yanıtı ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklamanın detayları haberimizde...

Yaz okulu kayıtları ne zaman 2022? BİLSEM yaz okulu başvuru tarihleri belli oldu mu?

Yaz okulu konusunda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklaması geldi. Bakan Özer, bundan 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencilerin faydalanabileceğini aktardı. Öğrenci ve veliler internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki Yaz okulu kayıtları ne zaman 2022? BİLSEM yaz okulu başvuru tarihleri belli oldu mu? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklamanın ayrıntılarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN 2022?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2'nci Milli Eğitim Bakanı Özer, bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını duyurdu.

BİLSEM YAZOKULU BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Yaz okulu kayıt tarihleri henüz belli olmadı. Kayıt tarihleri belli olduktan sonra haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

İşte Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuya ilişkin yaptığı açıklama:

"İlk kez bu yaz itibariyle BİLSEM'lerde, sadece BİLSEM'lere seçilmiş öğrencilere değil, tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız." açıklamasında bulundu.

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BİLSEM Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanı
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