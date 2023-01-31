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BİLSEM öğretmen alımı başvuru kılavuzu yayınlandı! İşte BİLSEM 2023 öğretmen alımı kontenjanları

31.01.2023 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİLSEM öğretmen alımı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. BİLSEM başvuruları her yıl belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Heyecanla beklenilen açıklama ile öğretmen alımı kontenjanları da belli oldu. Peki, BİLSEM öğretmen başvuruları ne zaman yapılacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama

BİLSEM öğretmen alımı başvuru kılavuzu yayınlandı! İşte BİLSEM 2023 öğretmen alımı kontenjanları

BİLSEM öğretmen alımı atama kılavuzu yayımlandı. BİLSEM öğretmen alımı başvuruları şubat ayında alınacak. Kurumda öğretmen olmak isteyenlerin işlemlerini 6 Şubat ve 10 Şubat tarihleri aralığında gerçekleştirmeleri gerekecek. İşte BİLSEM öğretmen atama kılavuzu

BİLSEM ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

Millî Eğitim Bakanlığınca BİLSEM öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik öğretmen alımı yapılacağı duyurularak "2023 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" ve kontenjanlar yayımlandı.
Bu kapsamda, başvuru işlemleri 06-10 Şubat 2023 tarihleri arasında http://mebbis.meb.gov.tr adresinden yapılacak. Başvurulara ait onay işlemleri ise 06-14 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
KILAVUZ VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Öğretmen seçme sürecinin sağlıklı gerçekleştirilmesi amacıyla yayımlanan kontenjan alanlarında görev yapan kadrolu öğretmenlere, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince bilim ve sanat merkezlerinin işleyişi, amaçları ve öğretmen seçim süreci hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.
Başvuruda bulunacak öğretmenlerin MEBBİS e-Personel Modülündeki öğrenim, hizmet durumu ve benzeri bilgilerine ilişkin eksiklikleri gidermek veya yanlışlıkları düzeltmek amacıyla başvuruda bulunmaları hâlinde gerekli işlemler il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince atama takviminde belirtilen başvuru ve onay sürecinden önce gerçekleştirilecek. Öte yandan öğretmen seçme ve atama sürecine ilişkin iş ve işlemlerin de kılavuzda yer alan hükümler doğrultusunda yapılması gerekiyor.

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