BİLSEM öğretmen alımı başvuru kılavuzu yayınlandı! İşte BİLSEM 2023 öğretmen alımı kontenjanları

BİLSEM öğretmen alımı atama kılavuzu yayımlandı. BİLSEM öğretmen alımı başvuruları şubat ayında alınacak. Kurumda öğretmen olmak isteyenlerin işlemlerini 6 Şubat ve 10 Şubat tarihleri aralığında gerçekleştirmeleri gerekecek. İşte BİLSEM öğretmen atama kılavuzu

BİLSEM ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

Millî Eğitim Bakanlığınca BİLSEM öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik öğretmen alımı yapılacağı duyurularak "2023 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" ve kontenjanlar yayımlandı.

Bu kapsamda, başvuru işlemleri 06-10 Şubat 2023 tarihleri arasında http://mebbis.meb.gov.tr adresinden yapılacak. Başvurulara ait onay işlemleri ise 06-14 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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Öğretmen seçme sürecinin sağlıklı gerçekleştirilmesi amacıyla yayımlanan kontenjan alanlarında görev yapan kadrolu öğretmenlere, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince bilim ve sanat merkezlerinin işleyişi, amaçları ve öğretmen seçim süreci hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

Başvuruda bulunacak öğretmenlerin MEBBİS e-Personel Modülündeki öğrenim, hizmet durumu ve benzeri bilgilerine ilişkin eksiklikleri gidermek veya yanlışlıkları düzeltmek amacıyla başvuruda bulunmaları hâlinde gerekli işlemler il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince atama takviminde belirtilen başvuru ve onay sürecinden önce gerçekleştirilecek. Öte yandan öğretmen seçme ve atama sürecine ilişkin iş ve işlemlerin de kılavuzda yer alan hükümler doğrultusunda yapılması gerekiyor.

