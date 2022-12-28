BİLSEM sınavı 2023 ne zaman yapılacak? BİLSEM 2023 takvimi belli oldu!

BİLSEM sınavı 2023 oturumu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) 2022-2023 eğitim öğretim yılında alınacak öğrencileri belirlemek üzere tanılama ve yerleştirme sürecine ait kılavuz yayımlandı. BİLSEM sınavı aday gösterme işlemleri de sona erdi. Peki, BİLSEM sınavı 2023 ne zaman?

BİLSEM SINAVI 2023 NE ZAMAN?

14 Ocak – 9 Nisan 2023 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak.

Bireysel değerlendirme sınavı ise 15 Mayıs -28 Temmuz tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 4 Ağustos tarihinde ilan edilecek.

BİLSEM 2022-2023 TAKVİMİ

05-09 Aralık 2022: İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması

12-16 Aralık 2022: Bilgilendirme toplantılarının yapılması

19-30 Aralık 2022: Gözlem formlarının doldurulması

02-06 Ocak 2023: Ön değerlendirme randevularının oluşturulması

10 Ocak 2023: Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023: Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması

19 Nisan 2023: Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

24-28 Nisan 2023: İtiraz başvurularının alınması

02-05 Mayıs 2023: İtirazların değerlendirilmesi

24 Nisan 2023- 05 Mayıs 2023: Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması

09 Mayıs 2023: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

15 Mayıs 2023- 28 Temmuz 2023: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

04 Ağustos 2023: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

07-11 Ağustos 2023: Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14-18 Ağustos 2023: Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

14-31 Ağustos 2023: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

