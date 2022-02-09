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BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM ön değerlendirme tarihi açıklandı mı? İşte 2022 BİLSEM takvimi

09.02.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bankanlığı, öğrencilerin ve öğrenci velilerinin merakla beklediği 2022 BİLSEM takvimini yayımladı. Takvim doğrultusunda merak edilen birçok soru yanıt buldu. Buna göre BİLSEM değerlendirme randevuları 16-30 Mayıs 2022'de oluşturulacak. 2022 BİLSEM takvimine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM ön değerlendirme tarihi açıklandı mı? İşte 2022 BİLSEM takvimi

Bilim ve Sanat Merkezleri kısaltması olan BİLSEM ile Türkiye'deki özel yetenekli öğrenciler tespit edilir ve alanlarına göre, yeteneklerini geliştirmek amacıyla eğitim verilir. Yayımlanan 2022 BİLSEM takviminde, 19 Şubat- 18 Mayıs tarihleri arasında öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirileceği ve kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 19 Ağustos'ta duyurulacağı ifade edildi.

2022 BİLSEM KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK? 2022 BİLSEM TAKVİMİ

2022 BİLSEM takviminde, 2 Şubat'ta ön değerlendirme uygulamasına alınan öğrencilerin giriş belgeleri e okuldan yayımlandı. BİLSEM'e öğrenci tanılama dönemiyle alakalı işlemler; 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından gerçekleştirilecek.

BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM ön değerlendirme tarihi açıklandı mı?

Bilindiği üzere gözlem formları 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında dolduruldu. Öğrenciler, 19 Şubat 2022 - 08 Mayıs 2022 tarihleri arasında yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak ve bunun ardından 13 Mayıs 2022'de bireysel değerlendirme hakkı kazanan öğrenciler açıklanacak.

BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM ön değerlendirme tarihi açıklandı mı?

İtiraz başvuruları 16-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak ve itirazlar 24-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında değerlendirilecek. Bireysel değerlendirme randevuları 16-30 Mayıs 2022 aralığında oluşturulacak.

BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM ön değerlendirme tarihi açıklandı mı?

03 Haziran 2022'ye gelindiğinde bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak. 13 Haziran 2022 - 12 Ağustos 2022 aralığında bireysel değerlendirmeler tamamlanacak ve 19 Ağustos 2022'de kayıt hakkı kazanan öğrenciler belli olacak.

BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM ön değerlendirme tarihi açıklandı mı?

22-26 Ağustos 2022'de Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınacak. 29 Ağustos 2022 - 05 Eylül 2022 aralığında bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazlar incelenecek ve 29 Ağustos 2022 - 09 Eylül 2022 tarihleri arasında, kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
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