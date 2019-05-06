BİLSEM'lerde görevlendirilecek öğretmenlerin mülakat sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) görev yapacak öğretmenlerin mülakat sonuçları açıklandı.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasından BİLSEM'lerde görev yapacak öğretmenlerin mülakat sonuçlarına ilişkin duyuru yayımlandı.

Duyuruda, BİLSEM'lerde görev yapmak için 6 bin öğretmenin başvuru yaptığı, bin 840 öğretmenin mülakata alındığı, 845 öğretmenin de tercih yapmaya hak kazandığı belirtildi.

Buna göre, mülakatı geçen öğretmenlerin 27-31 Mayıs arasında tercih yapması gerekiyor.

