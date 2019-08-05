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Bim Aktüel 9 Ağustos’tan itibaren indirimli ürünler: Kurban etleri için derin dondurucu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 12:25 | Son Güncelleme

Bim, 9 Ağustos 2019 Cuma gününden itibaren mağazalarda indirimli satılacak ürünleri açıkladı. 9 Ağustos’tan itibaren indirimli ürünlerin listelendiği Bim Aktüel kataloğunda özellikle derin dondurucu, küçük mutfak aletleri ve çeşitli tencereler öne çıkıyor. İşte indirimli ürünlerle ilgili detaylar...

Bim Aktüel 9 Ağustos’tan itibaren indirimli ürünler: Kurban etleri için derin dondurucu

Bim, her hafta aktüel ürün katalogları ile hangi tarihlerde hangi ürünlerin indirimli satışa sunulacağını açıklıyor. Son olarak 9 Ağustos’tan itibaren indirimli olacak ürünler için de Bim Aktüel kataloğu yayımlandı. Katalogda indirimli ufak mutfak aletleri, kamp, mangal malzemeleri, çeşitli tencereler ve derin dondurucu bulunuyor İşte 9 Ağustos Bİm Aktüel Ürünler kataloğundan detaylar...

9 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Derin Dondurucu 649,00 TL

Davul Fırın 139,00 TL

Katmer Gözleme Sacı 99,00 TL

Düdüklü Tencere 199,00 TL

Elektrikli Ocak 59,90 TL

Elektrikli Barbekü 75,00 TL

Kılıç Testere 169,00 TL

Taş Motoru 99,00 TL

Katlanır Portatif Kamp Piknik Masası 75,00 TL

Katlanır Tabure-Sandalye Çeşitleri 39,00 TL

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Mangal Orta Boy 49,90 TL

Döküm Izgara Tava 59,90 TL

Gastro Basık Tencere 59,90 TL

Granit Efektli Karnıyarık Tencere 59,90 TL

Kavurma Sacı 35,90 TL

Şef Bıçağı 12,50 TL

Çelik Satır 27,90 TL

Et Dövme Demiri 17,90 TL

Masat 9,95 TL

Tek Fiyat Bıçak 6,95 TL

Et Kesme Tahtası 24,90 TL

Motifli 4’lü Şiş 18,50 TL

Izgara Maşası 6,95 TL

Esnek Taşıma Sepeti 22,50 TL

Vantilatör VC 20 S 179,00 TL

Blender Robot Seti 199,00 TL

Tost Makinesi 6 Dilim 159,00 TL

Kol Saati Kadın-Erkek 179,00 TL

Cam Hazneli Termos 29,90 TL

Çelik Servis Ürünleri 13,95 TL

Büyük Boy Çelik Tepsi 69,90 TL

Seccade 19,90 TL

3’lü Desenli Uzun Meşrubat Bardağı 9,95 TL

3’lü Desenli Kısa Meşrubat Bardağı 8,95 TL

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Rose Çay Seti 12 Parça 25,90 TL

Meyve Sıkacaklı Desenli Sürahi 7,95 TL

Tek Fiyat Teflon Ürünler 13,50 TL

Döküm Kek Kalıbı 36,90 TL

Çift Taraflı Orta Boy MDF Tepsi 14,90 TL

3 Tekerlekli İlk Bisikletim 44,90 TL

30’lu Su Balonu 3,95 TL

Tespih Çeşitleri 9,90 TL

Bileklik Çeşitleri 6,90 TL

Yazlık Keten Ayakakkabı Bebek 12,90 TL

Gümüş Kolye Kadın 19,90 TL

Dertsiz Masa Örtüsü 14,95 TL

Lisanslı Kapri Tayt Çocuk 12,90


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bim aktüel indirimli ürünler

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