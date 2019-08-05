Bim Aktüel 9 Ağustos’tan itibaren indirimli ürünler: Kurban etleri için derin dondurucu

Bim, her hafta aktüel ürün katalogları ile hangi tarihlerde hangi ürünlerin indirimli satışa sunulacağını açıklıyor. Son olarak 9 Ağustos’tan itibaren indirimli olacak ürünler için de Bim Aktüel kataloğu yayımlandı. Katalogda indirimli ufak mutfak aletleri, kamp, mangal malzemeleri, çeşitli tencereler ve derin dondurucu bulunuyor İşte 9 Ağustos Bİm Aktüel Ürünler kataloğundan detaylar...

9 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Derin Dondurucu 649,00 TL

Davul Fırın 139,00 TL

Katmer Gözleme Sacı 99,00 TL

Düdüklü Tencere 199,00 TL

Elektrikli Ocak 59,90 TL

Elektrikli Barbekü 75,00 TL

Kılıç Testere 169,00 TL

Taş Motoru 99,00 TL

Katlanır Portatif Kamp Piknik Masası 75,00 TL

Katlanır Tabure-Sandalye Çeşitleri 39,00 TL

Mangal Orta Boy 49,90 TL

Döküm Izgara Tava 59,90 TL

Gastro Basık Tencere 59,90 TL

Granit Efektli Karnıyarık Tencere 59,90 TL

Kavurma Sacı 35,90 TL

Şef Bıçağı 12,50 TL

Çelik Satır 27,90 TL

Et Dövme Demiri 17,90 TL

Masat 9,95 TL

Tek Fiyat Bıçak 6,95 TL

Et Kesme Tahtası 24,90 TL

Motifli 4’lü Şiş 18,50 TL

Izgara Maşası 6,95 TL