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  4. BİM'e Babalar Günü hediye setleri geliyor! 14 Haziran 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM'e Babalar Günü hediye setleri geliyor! 14 Haziran 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
14.06.2024 11:26
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BİM Aktüel Kataloğu'nun 14 Haziran 2024 Cuma tarihli yeni sayısı yayınlandı. Katalog'ta geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yok yok! Babalar Günü'ne özel hediye setleri, bisiklet çeşitleri, pratik mutfak gereçleri ve dahası uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. BİM Cuma Aktüel Kataloğu'nda neler var diye merak ediyorsanız, detaylar içeriğimizde sizi bekliyor.

BİM'e Babalar Günü hediye setleri geliyor! 14 Haziran 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Kiğılı Polo tişörtler 279 TL!

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Kiğılı'da 3 al 2 öde başladı! İndirimleri görmek için buraya tıklayın.

Tudors'ta Babalar Günü'ne özel dev indirimler başladı! Buradan ulaşabilirsiniz.

Robot süpürge, blender, çay makinesi...

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Sizin için seçtiklerimiz

Çok satan Greenote Akülü Elektrikli Süpürge indirimde, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Cosori airfyerda indirim zamanı, buradan ulaşabilirsiniz.

Elektrikli bisiklet ve motosiklet de kataloğu süslüyor

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Sizin için seçtiklerimiz

En sevilen bisiklet modelleri burada!

Çocukları sevindirecek oyuncaklar burada

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Çocuğunuzun gelişimini destekleyecek oyuncak çeşitleri Çocuğunuzun gelişimini destekleyecek oyuncak çeşitleri
Çocuklarınızın hem yeteneğini hem hayal gücünü geliştirecek oyuncaklar Çocuklarınızın hem yeteneğini hem hayal gücünü geliştirecek oyuncaklar

Pikeler, terlikler, evinizin ihtiyacı olan ürünlere bakmadan geçmeyin

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Sizin için seçtiklerimiz

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Pratik gereçlerle mutfakta geçirdiğiniz vakti azaltın

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