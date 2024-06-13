HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fiyatı 2384 TL'ye düştü! Camper Runner Four Ayakkabı'da büyük fırsat

Fiyatı 2384 TL'ye düştü! Camper Runner Four Ayakkabı'da büyük fırsat

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
13.06.2024 15:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz kombinlerinize yeni bir soluk getirmeye ne dersiniz? O halde Camper'ın Runner Four modelindeki indirim tam da size göre! Bugüne özel 2915 TL indirimle satışta olan ayakkabıyı incelemek isterseniz detaylar yazımızda...

Fiyatı 2384 TL'ye düştü! Camper Runner Four Ayakkabı'da büyük fırsat

Kanvas ayakkabılar, yaz aylarında pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Spor kombinlerle de klasik kombinlerle de uyum sağlayan kanvas ayakkabılar rahatlığı ve ayakları serin tutmasıyla oldukça seviliyor. Piyasada pek çok kanvas ayakkabı üreten marka olsa da bazı markalar özgün ve şık tasarımlarıyla öne çıkıyor. Onlardan biri de Camper! Tarzına ve rahatlığına önem veren insanların favorisi olan Camper'ın en sevilen Runner Four modeli bugüne özel 2915 TL indirimle satışta! Bu fırsatı kaçırmamak için acele etmenizi öneririz. İşte detaylar!

Yaz kombinlerinize çok yakışacak: Camper Erkek Runner Four Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-06-13T142127.804

Rahatlığı ve hafifliğiyle öne çıkan Camper Runner Four Ayakkabı, yazın favoriniz olmaya aday bir model! Kauçuk tabana sahip ayakkabı, esnek ve kaymayı önleyici yapısıyla güvenli adımlar atmanızı sağlar. Dayanıklı ve nefes alabilen kanvas kumaşa sahip model, hem spor hem klasik kombinlerinize uyum gösterir, şık tasarımıyla göz doldurur.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Rengi ve dokusu çok iyi. Kalıbı çok rahat."

  • "Çok rahat, çok hafif, çok şık, çok çok kaliteli. 1 beden büyük aldım, gayet iyi oldu."
Ürünü İncele

Bu içerik 13 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

 Seyahatte, kampta, plajda yiyecek ve içecekleriniz soğuk ve taze kalsın!

Seyahatte, kampta, plajda yiyecek ve içecekleriniz soğuk ve taze kalsın!

 A101'e Birkenstock terlik, Marc Jacobs çanta geliyor!

A101'e Birkenstock terlik, Marc Jacobs çanta geliyor!

 Çok satanlarda zirvede! Puma Roma ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Çok satanlarda zirvede! Puma Roma ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

 Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!

Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!

 Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
camper camper ayakkabı camper erkek ayakkabı
İş birliği İçerikleri
Seyahatte, kampta, plajda yiyecek ve içecekleriniz soğuk ve taze kalsın!

Seyahatte, kampta, plajda yiyecek ve içecekleriniz soğuk ve taze kalsın!

Kampta rahat bir uyku için olmazsa olmazlar

Kampta rahat bir uyku için olmazsa olmazlar

Babalar Günü için hediye arıyorsanız bu ürünlere bakmadan geçmeyin

Babalar Günü için hediye arıyorsanız bu ürünlere bakmadan geçmeyin

A101'e Birkenstock terlik, Marc Jacobs çanta geliyor!

A101'e Birkenstock terlik, Marc Jacobs çanta geliyor!

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer!

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer!

Tümünü Gör
Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer!

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Teknoloji tutkunu babanız için 10 harika hediye!

Teknoloji tutkunu babanız için 10 harika hediye!

Rahatınız için tasarlandı! 2024 yılının en iyi dikey mouse modelleri

Rahatınız için tasarlandı! 2024 yılının en iyi dikey mouse modelleri

Saçınıza salon kalitesinde fön çekin! Evde uygulayabileceğiniz fön suları

Saçınıza salon kalitesinde fön çekin! Evde uygulayabileceğiniz fön suları

Okurların favorisi! Geçen ayın çok satanları

Okurların favorisi! Geçen ayın çok satanları

Tümünü Gör
Okurların favorisi! Geçen ayın çok satanları

Okurların favorisi! Geçen ayın çok satanları

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! ŞOK Çarşamba Fırsatları burada

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! ŞOK Çarşamba Fırsatları burada

"Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!"

"Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!"

Tatil çantanızda olması gereken 10 kitap

Tatil çantanızda olması gereken 10 kitap

Trend alarmı! Moda kategorisinin en çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Trend alarmı! Moda kategorisinin en çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Tercihiniz hangisinden yana? Dyson ve bütçe dostu modeller burada

Tercihiniz hangisinden yana? Dyson ve bütçe dostu modeller burada

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Seyahatte, kampta, plajda yiyecek ve içecekleriniz soğuk ve taze kalsın!

Seyahatte, kampta, plajda yiyecek ve içecekleriniz soğuk ve taze kalsın!

A101'e Birkenstock terlik, Marc Jacobs çanta geliyor!

A101'e Birkenstock terlik, Marc Jacobs çanta geliyor!

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer!

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! ŞOK Çarşamba Fırsatları burada

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! ŞOK Çarşamba Fırsatları burada

Tümünü Gör

Diğer Haberler

3 ilden korkutan haber geldi! Helikopterler peş peşe havalandı: Yangın kabusu geri döndü

3 ilden korkutan haber geldi! Helikopterler peş peşe havalandı: Yangın kabusu geri döndü

Yer: Karaköy! Vatandaşlar küçük çocuk için seferber oldu: Başı turnikeye sıkıp nefessiz kalmaya başlayınca...

Yer: Karaköy! Vatandaşlar küçük çocuk için seferber oldu: Başı turnikeye sıkıp nefessiz kalmaya başlayınca...

Böylesi görülmedi! Maaşına haciz geldi, sebebini öğrenince neye uğradığını şaşırdı

Maaşına haciz geldi, sebebini öğrenince neye uğradığını şaşırdı

Saç ekimi için gitti, canından oldu! Şoke eden iddialar: 'Doktor kaçtı, hastane zorla...'

Saç ekimi için gitti, canından oldu! 'Doktor kaçtı, hastane zorla...'

MSB duyurdu: ABD'den F-16 tedarikinde imzalar atıldı

MSB duyurdu: ABD'den F-16 tedarikinde imzalar atıldı

Kan donduran vahşet: Kızını ve torununu sokak ortasında katletti! Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Kan donduran vahşet! Kızını ve torununu sokak ortasında katletti

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.