HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sosyal medyanın en viral ürünü! Stanley Ice Flow termos indirime girdi

Sosyal medyanın en viral ürünü! Stanley Ice Flow termos indirime girdi

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
13.06.2024 17:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının sıcak günlerinde serin içeceklerle kendinizi ödüllendirmeye ne dersiniz? Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak, sizin için yazın vazgeçilmezi haline gelecek! Sosyal medyanın en çok satan bu viral ürünü; yolda, plajda, ofiste veya spor yaparken her an serinliği hissetmenizi sağlayacak! Hazır indirimdeyken ona bir şans vermenin tam zamanı!

Sosyal medyanın en viral ürünü! Stanley Ice Flow termos indirime girdi

Sıcak yaz günlerinde ihtiyaç duyduğumuz tek şey serinlik olabilir! Bu dönemde serinlik sunan soğuk ve buz gibi içecekleri her zamankinden daha fazla tükettiğimiz de bir gerçek. E, o halde içeceklerimizi uzun süre soğuk tutacak kaliteli bir termos da olmazsa olmaz! Yaz aylarında yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz, pipetli tasarımıyla öne çıkan Stanley The IceFlow Flip Straw Termos Bardak ile tanışmaya ne dersiniz İster sporda, ister piknikte, ister plajda kullanın; içeceğiniz her zaman serin ve taze olsun. Kısa süreliğine indirime giren bu harika ürünü kaçırmamak için acele edin!

Geçen ay Amazon'da 700 adetten fazla satıldı: Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak

Adsız tasarım - 2024-06-13T174049.646

BPA içermeyen ve 18/8 paslanmaz çelikten üretilen Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak, günün her anı sizi suyunuzla buluşturmak için özel olarak üretildi. İşe gidip gelirken veya antrenman yaparken kullanabileceğiniz bu ürün, kolay ve zahmetsiz bir içim deneyimi için entegre bir çevir-aç pipete sahip. Çift duvarlı vakum yalıtımı içeceğinizi 12 saat boyunca soğuk, 48 saat boyunca buzlu tutar. Arabanızın, bisikletinizin hatta koşu bandınız bardaklığına rahatça sığar Katlanabilir tutacağı, termosunuzu hızlı bir şekilde kavrayıp yola koyulmanızı sağlar. Kolayca temizlenir, bulaşık makinesinde yıkanabilir.

  • Kapasite: 0,89 litre
  • Boyutlar: 24,8 x 10,4 x 9 cm
  • Ağırlık: 600 gram
  • Soğuk tutma süresi: 12 Saat
  • Buzlu tutma süresi: 48 Saat

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Henüz 2 gündür kullanıyorum ancak aşırı memnunum. Suyu çok güzel, soğuk tutuyor. Herhangi bir sızma vs. yapmıyor. Pipetli olmasına rağmen, içimi çok rahat. Su içmekten keyif alır oldum. Farkında olmadan daha çok su içiyorum ve bu beni mutlu ediyor. Rengi de çok tatlı. Tavsiye ederim."

  • "Stanley kalitesi tartışılmaz, bu termos sayesinde günlük su tüketimim arttı. Ayrıca Amazon sayesinde piyasa fiyatından çok düşük bir fiyat satın aldım. Teşekkürler Amazon."

  • "Alırken tereddüt ettim ama barkodlu geldi ve Kutup Ayısı'na ömür boyu garantisini yaptırdım. Stanley kalitesini anlatmaya gerek yok zaten."

  • "Yanımdan hiç ayırmıyorum, son derece kullanışlı ve uzun süre soğuk tutuyor."
Ürünü İncele

Bu içerik 14 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

 Seyahatte, kampta, plajda yiyecek ve içecekleriniz soğuk ve taze kalsın!

Seyahatte, kampta, plajda yiyecek ve içecekleriniz soğuk ve taze kalsın!

 Çok satanlarda zirvede! Puma Roma ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Çok satanlarda zirvede! Puma Roma ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

 Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!

Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!

 Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Stanley stanley termos
İş birliği İçerikleri
Spor kombinlerinize çok yakışacak! Kanvas ayakkabı sevenler buraya

Spor kombinlerinize çok yakışacak! Kanvas ayakkabı sevenler buraya

Seyahatte, kampta, plajda yiyecek ve içecekleriniz soğuk ve taze kalsın!

Seyahatte, kampta, plajda yiyecek ve içecekleriniz soğuk ve taze kalsın!

Kampta rahat bir uyku için olmazsa olmazlar

Kampta rahat bir uyku için olmazsa olmazlar

Babalar Günü için hediye arıyorsanız bu ürünlere bakmadan geçmeyin

Babalar Günü için hediye arıyorsanız bu ürünlere bakmadan geçmeyin

A101'e Birkenstock terlik, Marc Jacobs çanta geliyor!

A101'e Birkenstock terlik, Marc Jacobs çanta geliyor!

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Tümünü Gör
Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer!

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Teknoloji tutkunu babanız için 10 harika hediye!

Teknoloji tutkunu babanız için 10 harika hediye!

Rahatınız için tasarlandı! 2024 yılının en iyi dikey mouse modelleri

Rahatınız için tasarlandı! 2024 yılının en iyi dikey mouse modelleri

Saçınıza salon kalitesinde fön çekin! Evde uygulayabileceğiniz fön suları

Saçınıza salon kalitesinde fön çekin! Evde uygulayabileceğiniz fön suları

Tümünü Gör
Saçınıza salon kalitesinde fön çekin! Evde uygulayabileceğiniz fön suları

Saçınıza salon kalitesinde fön çekin! Evde uygulayabileceğiniz fön suları

Okurların favorisi! Geçen ayın çok satanları

Okurların favorisi! Geçen ayın çok satanları

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! ŞOK Çarşamba Fırsatları burada

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! ŞOK Çarşamba Fırsatları burada

"Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!"

"Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!"

Tatil çantanızda olması gereken 10 kitap

Tatil çantanızda olması gereken 10 kitap

Trend alarmı! Moda kategorisinin en çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Trend alarmı! Moda kategorisinin en çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Spor kombinlerinize çok yakışacak! Kanvas ayakkabı sevenler buraya

Spor kombinlerinize çok yakışacak! Kanvas ayakkabı sevenler buraya

Seyahatte, kampta, plajda yiyecek ve içecekleriniz soğuk ve taze kalsın!

Seyahatte, kampta, plajda yiyecek ve içecekleriniz soğuk ve taze kalsın!

A101'e Birkenstock terlik, Marc Jacobs çanta geliyor!

A101'e Birkenstock terlik, Marc Jacobs çanta geliyor!

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer!

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Rezidansta asansör faciası! 64 yaşındaki adam kurtarılacağı anda can verdi: "Bu kaza 'Geliyorum' dedi"

Rezidansta asansör faciası! Kurtarılacağı anda 30 metreden düşerek can verdi

İstanbul'da patenli iki gencin tehlikeli yolculuğu! O anlar kamerada

Tehlikeli yolculuk! O anlar kamerada

Türkiye'yi sarsan görüntüler buzdağının görünen kısmıymış! Bakımevindeki gerçeği ortaya çıkaran müdür işinden oldu: "Dünya çapında skandal"

Türkiye'yi sarsan görüntüler buzdağının görünen kısmıymış

Kendini 'yarı Türk' olarak tanıtıyordu! Ünlü isim 'mesajları' yüzünden kocası tarafından öldürüldü: O sırada evde 3 çocuğu da vardı

Kendini 'yarı Türk' olarak tanıtıyordu! Ünlü isim 'mesajları' yüzünden kocası tarafından öldürüldü: O sırada evde 3 çocuğu da vardı

Özgür Özel'den çok konuşulacak erken seçim çıkışı: Bu kez tarih verdi! Gündem yaratacak 'MHP'liler istemedi' çıkışı

Özgür Özel'den çok konuşulacak erken seçim çıkışı: Bu kez tarih verdi! Gündem yaratacak 'MHP'liler istemedi' çıkışı

İstanbul’da trafikte akıllara durgunluk veren saldırı! Bıçağı çıkardı defalarca sapladı…

Trafikte dehşet anları! Bıçağı çıkardı defalarca sapladı…

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.