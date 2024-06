Sosyal medyanın en viral ürünü! Stanley Ice Flow termos indirime girdi

Sıcak yaz günlerinde ihtiyaç duyduğumuz tek şey serinlik olabilir! Bu dönemde serinlik sunan soğuk ve buz gibi içecekleri her zamankinden daha fazla tükettiğimiz de bir gerçek. E, o halde içeceklerimizi uzun süre soğuk tutacak kaliteli bir termos da olmazsa olmaz! Yaz aylarında yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz, pipetli tasarımıyla öne çıkan Stanley The IceFlow Flip Straw Termos Bardak ile tanışmaya ne dersiniz İster sporda, ister piknikte, ister plajda kullanın; içeceğiniz her zaman serin ve taze olsun. Kısa süreliğine indirime giren bu harika ürünü kaçırmamak için acele edin!

Geçen ay Amazon'da 700 adetten fazla satıldı: Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak

BPA içermeyen ve 18/8 paslanmaz çelikten üretilen Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak, günün her anı sizi suyunuzla buluşturmak için özel olarak üretildi. İşe gidip gelirken veya antrenman yaparken kullanabileceğiniz bu ürün, kolay ve zahmetsiz bir içim deneyimi için entegre bir çevir-aç pipete sahip. Çift duvarlı vakum yalıtımı içeceğinizi 12 saat boyunca soğuk, 48 saat boyunca buzlu tutar. Arabanızın, bisikletinizin hatta koşu bandınız bardaklığına rahatça sığar Katlanabilir tutacağı, termosunuzu hızlı bir şekilde kavrayıp yola koyulmanızı sağlar. Kolayca temizlenir, bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Kapasite: 0,89 litre

0,89 litre Boyutlar: 24,8 x 10,4 x 9 cm

24,8 x 10,4 x 9 cm Ağırlık: 600 gram

600 gram Soğuk tutma süresi: 12 Saat

12 Saat Buzlu tutma süresi: 48 Saat

Kullanıcılar ne diyor?

"Henüz 2 gündür kullanıyorum ancak aşırı memnunum. Suyu çok güzel, soğuk tutuyor. Herhangi bir sızma vs. yapmıyor. Pipetli olmasına rağmen, içimi çok rahat. Su içmekten keyif alır oldum. Farkında olmadan daha çok su içiyorum ve bu beni mutlu ediyor. Rengi de çok tatlı. Tavsiye ederim."

"Stanley kalitesi tartışılmaz, bu termos sayesinde günlük su tüketimim arttı. Ayrıca Amazon sayesinde piyasa fiyatından çok düşük bir fiyat satın aldım. Teşekkürler Amazon."

"Alırken tereddüt ettim ama barkodlu geldi ve Kutup Ayısı'na ömür boyu garantisini yaptırdım. Stanley kalitesini anlatmaya gerek yok zaten."

"Yanımdan hiç ayırmıyorum, son derece kullanışlı ve uzun süre soğuk tutuyor."

Bu içerik 14 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.