BİM'e Off-Road ATV geliyor! 5 Temmuz 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM Aktüel Kataloğu'nun 5 Temmuz 2024 Cuma tarihli yeni sayısı yayınlandı. Katalog'ta geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yok yok! Off Road ATV, katlanabilir leketrikli bisiklet, verandalı çadır, kamp sandalyesi ve daha pek çok ürün avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Modadan teknolojiye, ev yaşamdan kişisel bakıma onlarca ürünün yer aldığı BİM Cuma Aktüel Kataloğu'nda neler var diye merak ediyorsanız, detaylar içeriğimizde...
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