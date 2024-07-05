HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. BİM'e Off-Road ATV geliyor! 5 Temmuz 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM'e Off-Road ATV geliyor! 5 Temmuz 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
05.07.2024 10:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM Aktüel Kataloğu'nun 5 Temmuz 2024 Cuma tarihli yeni sayısı yayınlandı. Katalog'ta geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yok yok! Off Road ATV, katlanabilir leketrikli bisiklet, verandalı çadır, kamp sandalyesi ve daha pek çok ürün avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Modadan teknolojiye, ev yaşamdan kişisel bakıma onlarca ürünün yer aldığı BİM Cuma Aktüel Kataloğu'nda neler var diye merak ediyorsanız, detaylar içeriğimizde...

BİM'e Off-Road ATV geliyor! 5 Temmuz 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

ŞOK'a Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi geliyor! ŞOK'a Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi geliyor!
iPhone, iPad, MacBook... A101'e Apple ürünleri geliyor! iPhone, iPad, MacBook... A101'e Apple ürünleri geliyor!

Fakir 4'lü Çeyiz Seti 3.999 TL!

bim-kucukevalet1

Airfryer alacaklar buraya! En iyi modelleri sizin için seçtik Airfryer alacaklar buraya! En iyi modelleri sizin için seçtik
Akıllı temizlik, kolay yaşam: 2024'ün en iyi robot süpürgeleri Akıllı temizlik, kolay yaşam: 2024'ün en iyi robot süpürgeleri

Çadır, kamp sandalyesi... Doğa tutkunlarını sevindirecek ürünler burada

bim2-cadırsandalye

Hafif, katlanabilir, rahat! Açık havada konfor arayanların favorisi Hafif, katlanabilir, rahat! Açık havada konfor arayanların favorisi
Açık havanın keyfini doyasına çıkarmanızı sağlayacak hamaklar Açık havanın keyfini doyasına çıkarmanızı sağlayacak hamaklar

RKS MX25 Pro Elektrikli Katlanabilir Bisiklet 16.999 TL!

3-bisiklet

Tefal tavalar uygun fiyatlarla sizi bekliyor

bim4-mutfak

Mutfakta harikalar yaratan annenizi sevindirecek akıllı mutfak gereçleri Mutfakta harikalar yaratan annenizi sevindirecek akıllı mutfak gereçleri
Doğada geçirdiğiniz her anın keyfini çıkarmanızı sağlayacak ürünler Doğada geçirdiğiniz her anın keyfini çıkarmanızı sağlayacak ürünler

Natura Love %100 pamuk iplikli ürünlerle yaşam alanınızı güzelleştirin

bim5

Wondero Otomatik Temizlik Seti 999 TL!

bim6-hijyen

Deterjan hazneli pratik fırça ile temizlik artık çok kolay! Deterjan hazneli pratik fırça ile temizlik artık çok kolay!
Hızlı ve etkili temizlik sunan en iyi mopları sizin için seçtik Hızlı ve etkili temizlik sunan en iyi mopları sizin için seçtik

Oyuncaktan kitaba çocukların çok seveceği ürünler de burada

bim7-oyuncak

Çocuklarınızın mışıl mışıl uyumasını sağlayacak en güzel masal kitapları Çocuklarınızın mışıl mışıl uyumasını sağlayacak en güzel masal kitapları
Çocuğunuzun gelişimini destekleyecek oyuncak çeşitleri Çocuğunuzun gelişimini destekleyecek oyuncak çeşitleri

Plaj havlusu, plaj çantası ve dahası...

bim8-plaj

Beyler buraya! İşte bu yazın plaj modasının öne çıkanları Beyler buraya! İşte bu yazın plaj modasının öne çıkanları
Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz plaj çantaları Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz plaj çantaları

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bim bim aktuel bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu bim aktüel ürünleri bim bu hafta bim com tr bim de bu hafta BİM salı günü aktüel ürünleri bim cuma aktüel
İş birliği İçerikleri
Moda kategorisinin yıldızları! Geçen ayın en çok satanları

Moda kategorisinin yıldızları! Geçen ayın en çok satanları

Geçen ayın kişisel bakım kategorisinde en çok satılan ürünleri

Geçen ayın kişisel bakım kategorisinde en çok satılan ürünleri

Airfryer, elektrik süpürgesi ve dahası avantajlı fiyatlarla burada!

Airfryer, elektrik süpürgesi ve dahası avantajlı fiyatlarla burada!

Rahat, hafif, havalı, tarz! İndirime ek fiyatı sepette %15 daha düşüyor

Rahat, hafif, havalı, tarz! İndirime ek fiyatı sepette %15 daha düşüyor

Haziran ayının elektronik kategorisinde en çok satan ürünleri

Haziran ayının elektronik kategorisinde en çok satan ürünleri

İç bacak sürtünmesine karşı etkili çözümler

İç bacak sürtünmesine karşı etkili çözümler

Tümünü Gör
İç bacak sürtünmesine karşı etkili çözümler

İç bacak sürtünmesine karşı etkili çözümler

iPhone, iPad, MacBook... A101'e Apple ürünleri geliyor!

iPhone, iPad, MacBook... A101'e Apple ürünleri geliyor!

En havalı LEGO setleri bugüne özel indirimli fiyatıyla sizi bekliyor

En havalı LEGO setleri bugüne özel indirimli fiyatıyla sizi bekliyor

ŞOK'a Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi geliyor!

ŞOK'a Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi geliyor!

Sıcaklarda kurtarıcınız olacak en iyi buharlı vantilatör çeşitleri

Sıcaklarda kurtarıcınız olacak en iyi buharlı vantilatör çeşitleri

"Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!" Günün fırsat ürünü!

"Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!" Günün fırsat ürünü!

Tümünü Gör
"Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!" Günün fırsat ürünü!

"Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!" Günün fırsat ürünü!

Yaz, güneş gözlüksüz geçmez! İşte en iyi polarize modeller

Yaz, güneş gözlüksüz geçmez! İşte en iyi polarize modeller

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

"Çok ergonomik, çok kaliteli!" Crocs'un en rahat modeli...

"Çok ergonomik, çok kaliteli!" Crocs'un en rahat modeli...

Günün en iyi fırsatı! Koleksiyonluk Mercedes LEGO'da fırsat zamanı

Günün en iyi fırsatı! Koleksiyonluk Mercedes LEGO'da fırsat zamanı

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Airfryer, elektrik süpürgesi ve dahası avantajlı fiyatlarla burada!

Airfryer, elektrik süpürgesi ve dahası avantajlı fiyatlarla burada!

Rahat, hafif, havalı, tarz! İndirime ek fiyatı sepette %15 daha düşüyor

Rahat, hafif, havalı, tarz! İndirime ek fiyatı sepette %15 daha düşüyor

iPhone, iPad, MacBook... A101'e Apple ürünleri geliyor!

iPhone, iPad, MacBook... A101'e Apple ürünleri geliyor!

En havalı LEGO setleri bugüne özel indirimli fiyatıyla sizi bekliyor

En havalı LEGO setleri bugüne özel indirimli fiyatıyla sizi bekliyor

ŞOK'a Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi geliyor!

ŞOK'a Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi geliyor!

"Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!" Günün fırsat ürünü!

"Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!" Günün fırsat ürünü!

Tümünü Gör

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.