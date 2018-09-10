İSTANBUL (AA) - BİM, kendilerine ceza kesildiği haberlerinin gerçek olmadığını duyurdu.
BİM'den yapılan açıklamada, "Bakanlığın, gerekçesiz zam yapması sebebiyle BİM'e ceza kestiği" haberlerinin gerçek dışı olduğu bildirildi.
Son dönemde Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından piyasalarda muhtelif denetimler yapıldığı aktarılan açıklamada, "Bütün alım ve satım faaliyetlerini şeffaf bir şekilde yürüten, her zaman tüketiciye en iyi hizmeti sunmak için çalışan şirketimiz bu kapsamda her türlü denetime açıktır. Bu süreçte şirketimize herhangi bir ceza kesilmemiştir. Bu yöndeki haberler tamamen gerçek dışıdır." ifadelerine yer verildi.
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