KADIN

Bin 40 gram olarak dünyaya gelen doğuştan mücadeleci bebek

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 23.08.2019 11:27 | Son Güncelleme

Annede gelişen gebelik zehirlenmesinin ardından bin 40 gram olarak dünyaya gelen Hasan Aziz Azmi, ailesi ve sağlık çalışanlarının desteğiyle 73 günlük kritik mücadelesini kazanarak yaşama tutundu. Hastanede düzenlenen 1. yaş günü partisinde minik Aziz, herkese gülücükler dağıtırken anne Merve Göksu, "Yavrum kuvözdeyken hiç uyumadım. İki saate bir kalkıp süt sağdım" dedi.

Bin 40 gram olarak dünyaya gelen doğuştan mücadeleci bebek

İzmir'de, İlhan-Merve Göksü çiftinin ilk bebekleri Hasan Aziz, annede gelişen gebelik zehirlenmesi rahatsızlığı nedeniyle dünyaya 'erken' geldi. Özel Ata Sağlık Hastanesinde gerçekleşen doğumun ardından bin 40 gramlık minik Aziz, Yenidoğan Yoğun Bakım Servisindeki kuvözde tedavi altına alındı. Kuvözdeki 73 günlük yaşam savaşını ailesi, doktoru Tarkan Akbulut ve hemşirelerin desteğiyle yenen Hasan Aziz, hastaneden sağlıklı bir şekilde 2 kilogram olarak taburcu edildi.

Ailesinin talebi üzerine Hasan Aziz için hastanede yaş günü partisi düzenlendi. Sağlık çalışanları ve ailesinin katıldığı partide Hasan Aziz birinci yaşına bastı.

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8 Ağustos 2018'de yani 30. haftada erken doğum yaptığını anlatan anne Merve Göksu, "Bizim için çok zorlu bir süreçti. Dr. Tarkan Bey ve hastane ekibi bize her zaman destek verdi. Erken doğum benim için büyük bir travmaydı. Hiç uyumadım. Her iki saatte bir kalkıp süt sağdım. O şekilde sütüm çoğaldı. Hiçbir şekilde mama kullanmıyoruz. Hala emiyor" diye konuştu.

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Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doktor Tarkan Akbulut da Hasan Aziz Bebek'in sağlık durumunun ve gelişiminin iyi olduğunu belirterek, "Hasan Aziz Bebek, 30. gebelik haftasında 1 kilo 40 gram olarak dünyaya geldi. Bebekleri sağ salim büyütüp doğum günlerini kutlamak bizim için büyük bir mutluluk. Bir çocuk hekimi için bundan daha güzel bir şey olamaz diye düşünüyorum. Hasan Aziz Göksu'nun şu an herhangi bir sağlık problemi yok, gelişimi de iyi gidiyor. Erken doğan bebeklerde en önemli konu, bebeğin sekel kalmadan büyümesidir. Hasan Aziz'de bu başarıyı yakaladığımız için servis olarak çok mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
aziz bebek Gebelik zehirlenmesi

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