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Bin 60 uçak, 427 ek sefer! İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu: Zor günleri 'aşı' yoruz

16.07.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yolcu hareketliliği yaşandı. Yoğunluk nedeniyle Türk Hava Yolları 16-25 Temmuz tarihleri arasında yurt içinde 427 ek sefer gerçekleştireceğini açıklarken, bugün İstanbul Havalimanı'ndan bin 60 uçağın iniş ve kalkış yapması bekleniyor. Türk Hava Yolları basın Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Şimdi yeniden bir arada olma zamanı... Zor günleri 'aşı' yorken' eski bayramları hatırlama zamanı'' dedi.

Bin 60 uçak, 427 ek sefer! İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu: Zor günleri 'aşı' yoruz

Bayram tatilini memleketlerine geçirmek isteyen yolcular nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oldu. Sabah saatlerinden itibaren havalimanına gelen yolcular güvenlik kontrol noktalarında ve kontuarlarda yoğunluk yaşandı. Bayram tatilini Trabzon'da geçireceğini ifade eden Rıza Kılıçaslan, "Baba memleketi Trabzon özlediğimiz bir yer, beraber gidiyoruz. Çocukları da alıştırıyoruz. Dostlarımızı, arkadaşlarımızı göreceğiz. İyi bir tatil olacağını düşünüyoruz. Biraz erken davrandık o nedenle yoğunluğa pek kalmadık. Bugün de biraz yoğunluk var ama fazla da kapalı değil, herkes gelip gidebiliyor" dedi. Yolculardan Ömer Öztürk ise "Kastamonu'ya gideceğiz. Bayram münasebetiyle büyüklerimizi görmek amacıyla ailecek gidiyoruz. İnşallah diğer bayramları da ailelerimizle güzel bir şekilde geçirebiliriz. "şeklinde konuştu.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN 249 EK SEFER

16-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek bayram tatili boyunca yurt içi uçuşlarda 427 ek sefer konulduğunu açıklayan Türk Hava Yolları, İstanbul, Ankara, Bursa ve Kocaeli'nden Türkiye'nin dört bir yanındaki 30 havalimanına gerçekleştirecek. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, misafirlerin seyahat talep ve beklentilerini analiz ettiklerini ifade ederek, ek seferlerin 249'u İstanbul Havalimanı'ndan, 74'ü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ve 100 ek sefer ise Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek. Ayrıca yurt dışı uçuşlarına başlayan AnadoluJet tatil nedeniyle yurt dışında 5 noktaya 14 ek sefer gerçekleştirecek.

EK SEFER SAYISINDA TRABZON BİRİNCİ SIRADA

Bayram tatili sürecinde oluşacak seyahat talebini karşılamak üzere THY tarafından düzenlenen ek seferlerde Trabzon, İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Bursa ve Kocaeli'den de ek uçuş düzenlenecek. Trabzon 16-25 Temmuz tarih aralığında 61 ek seferle en yoğun uçuş noktası olacak. Trabzon'u 48 ek uçuş ile Bodrum-Milas ve 44 uçuş ile Antalya Havalimanı takip ediyor. Ek sefer sayısının en fazla olduğu günler ise 95 uçuş ile 17 Temmuz Cumartesi ve 105 uçuş ile 25 Temmuz Pazar günleri olacak.

ESKİ BAYRAMLARI YAŞAMA ZAMANI

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, " Şimdi yeniden bir arada olma, hasret giderme zamanı... Zor günleri 'aşı' yorken' eski bayramları hatırlama, yaşama zamanı... Bu bayram daha fazla mutluluğu taşıyabilmek için 427 ek sefer gerçekleştireceğiz. Şimdi yeniden Türk Hava Yolları ile kavuşma zamanı..." paylaşımında bulundu.

(DHA)

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Kurban Bayramı
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