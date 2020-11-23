HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Binadan çıkan çifte şişe atıp darp ettiler!

Binadan çıkan çifte şişe atıp darp ettiler!

23.11.2020 17:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Binadan çıkan çifte şişe atıp darp ettiler!

Afyonkarahisar'da apartmandan çıkan çiftin kafasına şişe atarak saldıran 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çifti darp eden kişiler kısa süre içinde tutuklandı.

Olay, dün gece Kayadibi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. M.Z., eşi E.Z.'yi işe bırakmak için oturdukları binadan çıktığı sırada, 6'ncı kattan atılan cam şişe üzerlerine geldi. Bunun üzerine M.Z. ve E.Z. ile şişeyi attığını iddia ettikleri Ö.H.Ö., Ş.B., İ.O. ve E.E. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, Ş.B., İ.O., Ö.H.Ö. ve E.E. çifti dövdü. Ö.H.Ö. bıçakla M.Z.'yi elinden yaraladı.

GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDILAR!

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ş.B., İ.O., Ö.H.Ö. ve E.E., olaya müdahale eden polis memuru Yusuf Kaya ve komiser Özgür Kaplan'a da saldırdı. 4 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

42 yaşındaki seyyar satıcıyı eve çağırıp darp etmişler! Korkunç anlar42 yaşındaki seyyar satıcıyı eve çağırıp darp etmişler! Korkunç anlar

Hafif yaralanan çift, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

binadan-cikan-ciftin-uzerine-sise-atip-dovduler-2-_6578_dhaphoto4

binadan-cikan-ciftin-uzerine-sise-atip-dovduler-2-_6578_dhaphoto3

binadan-cikan-ciftin-uzerine-sise-atip-dovduler-2-_6578_dhaphoto2

binadan-cikan-ciftin-uzerine-sise-atip-dovduler-2-_6578_dhaphoto1

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı
Koronavirüs temizliğinde şaşırtan manzara!Koronavirüs temizliğinde şaşırtan manzara!
Sokağa çıkma yasağı bu akşam mı başlıyor?Sokağa çıkma yasağı bu akşam mı başlıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altın yükselişle devam ediyor!

Altın yükselişle devam ediyor!

Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı

Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

Türk gemisine hukuk dışı arama!

Türk gemisine hukuk dışı arama!

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

Bakan Soylu, erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu

Bakan Soylu, erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

Görüntüler tepki toplamıştı! 15 yaşındaki çocuğa dayak davasında flaş gelişme

Görüntüler tepki toplamıştı! 15 yaşındaki çocuğa dayak davasında flaş gelişme

Halay eşliğinde koronavirüs temizliği

Koronavirüs temizliğinde şaşırtan manzara!

Eşinin ‘otomobilden atladı’ dediği kadının ölümünde dikkat çeken detay

Eşi 'otomobilden atladı' demişti! Dikkat çeken detay

Kayseri'de 10 yaşındaki kıza sarkıntılığa 4 yıl 2 ay hapis

10 yaşındaki kıza sarkıntılık etmişti! Cezası belli oldu

Koronavirüs korkusu nasıl yeneriz? İşte 10 öneri

Koronavirüs korkusu nasıl yeneriz? İşte 10 öneri

Tanıştığı erkeği yiyen yamyam öğretmen tutuklandı

Tanıştığı erkeği yiyen yamyam öğretmen tutuklandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.