Binali Yıldırım: Çatalca, Türkiye’yi besleyen lojistik merkez olabilir

İSTANBUL, (DHA)- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim gezileri kapsamında Çatalca’yı ziyaret etti. Çatalca AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner ile birlikte halka seslenen Yıldırım, "Çatalca dünyayı ve Türkiye’yi besleyen lojistik merkezi olabilir" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim gezileri kapsamında Çatalca’yı ziyaret etti. Projelerini anlatan Yıldırım, hızlı tren, lojistik merkezi, kamp, festival, spor ve eko tarım alanlarıyla Çatalca’nın kalkınacağını ifade etti. Binali Yıldırım ile birlikte muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluşan Üner, “Kaybedilmiş bir 10 yılımız var. Onu hep beraber 5 yılda geri getirelim. Çatalca’yı hak ettiği değere hep beraber götürelim. Siz de bizlere destek olun ve hep beraber 5 yıl gibi bir sürede kaybolan 10 yılı geri getirelim” dedi.

İSTANBUL’U DİNLEYECEĞİM GÖZLERİM AÇIK

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Çatalca’nın saygı değer güzel insanları, bugün Çatalca programını dolu dolu gerçekleştiriyoruz. İlk andan itibaren bize göstermiş olduğunuz bu sıcak karşılama ve heyecanlı karşılamadan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Adaylığım açıklandığından sonra dediğim şey şudur: ‘İstanbul’u dinleyeceğim gözlerim açık’ İstanbul’un her talebini, her şikâyetini can kulağıyla dinleyeceğiz, gerekirse yerinde inceleyeceğiz” ifadelerini kullandı.