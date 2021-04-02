Binali Yıldırım'dan 2023 ve 2024 yılındaki seçimlerle ilgili açıklama

İzmir'de ziyaretlerde bulunan AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın ilk durağı Bakırçay Üniversitesi oldu. Rektör Prof. Dr. Mustafa Berktaş'ı makamında ziyaret eden Yıldırım, anı defterini imzaladı. Yıldırım'a üniversite ziyareti sırasında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı eşlik etti.

Daha sonra Menemen Belediyesi'ne geçen Binali Yıldırım'ı burada, çok sayıda partili karşıladı. Beraberinde AK Parti İzmir Milletvekilleri Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Necip Kalkan, Hamza Dağ ve AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli bulunan Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmasında pandemi ile mücadelenin süreceğini belirterek, şöyle dedi:

"Bu bir salgın. Sizin heyecanınıza, sevginize, başım gözüm üstüne yürekten katılıyorum ama lütfen bu tedbiri elden bırakmayalım. Maske, mesafe kuralları şu an biraz ihlal edildi. Biraz dikkat edelim. Güzel işleri başaracağız. Çok işimiz var. Bu sevginiz bizim gücümüzü arttırıyor. Mübarek cuma günü biz de bugün Menemen Belediye Başkanımıza bir hayırlı olsun ziyareti yapıyoruz. Aklımdan böyle bir planlama geçmedi. Sessiz sedasız bir ziyaret olsun kimse katılmasın diye de il başkanı arkadaşlarımıza tembih ettim ama sevgi engel tanımıyor. Allah, sizlerden razı olsun. Gençlerle yüz yüze geleceğimiz, kucaklaşacağımız o günlerin elbette yakın olmasını rabbimden niyaz ediyoruz. Gayret edeceğiz ve tedbiri elden bırakmayacağız."