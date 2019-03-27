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Binali Yıldırım'dan açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

SEÇİM HABERLERİ  | 27.03.2019 07:24 | Son Güncelleme

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Hürriyet gazetesinde Ertuğrul Özkök'ün röportajında kendisinin 'İstanbul'un vergisi yükseltilecek' şeklindeki sözlerini 'iletişim kazası' olarak değerlendirdi.

Binali Yıldırım'dan açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan AK Parti Cumhur İttifakı Başkan adayı Binali Yıldırım, Ertuğrul Özkök'e verdiği röportajla ilgili açıklamalarda bulundu.

"İFADEMİZ ANLAŞILMADI, GAZETEDE DÜZELTİLDİ"

Ertuğrul Özkök'ün röportajında kendisinin 'İstanbul'un vergisi yükseltilecek' şeklindeki sözlerini 'iletişim kazası' olarak değerlendiren Yıldırım, şunları söyledi:

"İfademiz anlaşılmadı ve sonrasında gazetede düzeltildi. İstanbul Türkiye ekonomisine yüzde 50 destek veriyor, ama yüzde 10'un altında geri alıyor. Belediyelerin bütçesi vergi gelirlerinden veriliyor. Başka bir kaynağı yok. Anlatmak istediğim o. Yüzde 50'nin fazlasını veren İstanbul daha fazla mı vergi verecek. Böyle şey olur mu? Belediyelerin vergi koymak gibi bir hakları yok. Bunlar merkezi hükümetin işidir. İstanbul'un aleyhindeki konuyu nasıl savunurum, bu akla ziyan bir şey"

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binali yıldırım ak parti Ertuğrul Özkök

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