Binali Yıldırım'dan kabine revizyonuna ilişkin sorulara yanıt

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul’da yapılan Türk-Amerikan İş Geliştirme Konseyi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SAVUNMA İHTİYACIMIZI KARŞILAMAK ZORUNDAYDIK"

Toplantıya ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, “Bugün gündemimiz Türkiye-Amerikan ilişkilerinde olumlu gündemleri, olumlu konuları ön plana çıkartmak. Türkiye bölgesinde hem kendi vatandaşları içini hem de bölgenin güvenliği için çok büyük gayret gösteriyor. Bunun için savunmasını riske atacak gelişmelere göz yumamaz. Bu yüzden biz savunma ihtiyaçlarımızı karşılamak zorundaydık. S-400’lerin alınma sebebi de budur. Güney sınırımızda ki terör faaliyetleri, ayrıca FETÖ ile olan mücadelemiz dolayısıyla Amerika-Türkiye ilişkilerinin zaman zaman gerildiğine şahit oluyoruz. Ancak her iki ülkenin köklü bir NATO üyesi olması, ve ilişkilerin geçmişinin çok köklü olmasını dikkate alırsak bu gerginliklerin ilişkilerimize uzun vadede zarar vermesinin önüne geçebiliriz. Sayın Bakanın ve beraberindeki iş heyetinin de geliş sebepleri budur” diye konuştu.