Binali Yıldırım, Düzce Belediye Başkanı seçilen Özlü'yü ziyaret etti

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü ziyaret etti. Belediye binası önünde Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve birim müdürleri taraından karşılanan Yıldırım, Özlü'nün yerel kalkınmada Düzce'yi ileri noktalara taşıyacağına inandığını söyledi. Binali Yıldırım, "Faruk Özlü kardeşimi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Kendisi ile iki yıl aynı kabinede çalıştık. Bakanlık görevini yürüttü. Kendisinden memnunduk. Görev süresi içerisinde ülkemizde teknolojinin, sanayinin gelişmesi, yerli ve milli sanayi kurulması konusunda çok önemli gayretleri oldu. Düzceliler kendisine büyük destek verdi, güven duydu. Bu başarılarını doğduğu, büyüdüğü, ekmeğini yediği, acı tatlı hatıraları olan memleketinde sürdürmesini diliyorum. Yerel kalkınmada Düzce'nin daha ileri gidebilmesi adına güzel işlere imza atacaktır. Buna inanıyorum. Belediye meclis ve il genel meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ile uyumlu bir çalışma yürüteceğini düşünüyorum. Allah başarılarını daim etsin" dedi. Yıldırım, daha sonra Düzce Valiliği'ni ziyaret etti.

