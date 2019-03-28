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Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

SEÇİM HABERLERİ  | 28.03.2019 07:20 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım canlı yayında açıklamalarda bulundu. Yıldırım "Sokaklar çok güzel şeyler söylüyor. Ekonomik sıkıntıya rağmen bir sıkıntı görmedim. İnsanlar içini döküyor" dedi.

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, katıldığı televizyon programında soruları yanıtladı.

İşte Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

Hedefimiz hizmet belediyeciliğini 2033 yılına taşımak.

Özel tiyatroların salon problemi var. Şimdi şöyle bir şey yapmayı düşünüyoruz. Mayıs- Ekim aylarında belediyenin bütün tiyatro salonlarını, özel tiyatrolara kullandıracağız. Yılın diğer ayları da uygun olan saat ve günlerde özel tiyatrolara bu sahneleri kullanmalarına imkan sağlayacağız.

7 gün 24 saat açık 39 kütüphane olacak. Metrolarda İstanbulkart ile kitap almak mümkün olacak.

En başta gelen ulaşım problemi. Herkesin yaşadığı sıkıntılarında başında trafik geliyor. Diğer yandan otopark, yeşil alam ve deprem dönüşümü geliyor. Genel olarak ekonominin şartlarında kaynaklı iş talebi var. Gelecek kaygısı biraz var. İş alanlarının açılmasını istiyorlar. Sokakta karşılaştığım bütün hemşerilerimiz şahsıma müthiş bir güven duyuyor.

"EKONOMİK SIKINTIYA RAĞMEN..."

Sokaklar çok güzel şeyler söylüyor. Ekonomik sıkıntıya rağmen bir sıkıntı görmedim. İnsanlar içini döküyor. İnsanlar konuşmadığı zaman endişe ederim. Sokakların dili gayet güzel iyi bir dönüşüm alıyoruz.


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