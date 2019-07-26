Binali Yıldırım, Eskişehir'de cami açılışına katıldı

Hakan TÜRKTAN-Oğuzhan DEMİR-Abdullah GÜÇLÜ/ESKİŞEHİR,(DHA)- AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Eskişehir'de hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan İbrahim-Rukiye Demirel Camisi ile Hacı Selim Üçler Camii'nin açılışına katıldı. İbrahim-Rukiye Demirel Camisi bahçesinde düzenlenen törene eski Başbakan ve TBMM Başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, Hacı Selim Üçler Camii'nin yapımına katkıda bulunan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım ile çok sayıda kişi katıldı. Açılışta konuşan Binali Yıldırım, camilerin önemini 15 Temmuz gecesi gördüklerini belirterek, “Camilerin bir anlamda istiklalimizin de timsali olduğunu biliyoruz. Ne diyoruz? 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebediyen yurdumun üstünde inlemeli.' Biz bunun ne kadar geçerli, önemli olduğunu 15 Temmuz hain darbe gecesinde gördük, şahit olduk. O ezanlar, o selalar ve milletimizin iman dolu göğsü alçak darbecilere hak ettikleri cevabı vermiş ve o gece ezanlar dinmemiştir. Millet bu demokrasimize karşı yapılan alçak saldırıyı püskürtmüştür. Bayrağımız dalgalanmaya devam etmiştir" dedi. IRKÇILIK VE AŞIRICILIK, İNSANLIĞIN BAŞININ BELASIDIR İslam korkusunun gittikçe yeni kuşaklarda yaygınlaştığını ve ibadethanelere saldırıların arttığına dikkat çeken Yıldırım, şunları kaydetti: “Son zamanlarda Batı dünyasında maalesef dinimiz hakkında olumsuz algı oluşturmaya çalışıldığını hep beraber görüyoruz. İslamafobi, İslam korkusu, İslam düşmanlığı gittikçe yeni kuşaklarda yaygınlaşmakta ve mabetlerimize, camilerimize, mescitlerimize kundaklamalar, saldırmalar gün geçtikçe artmaktadır. İslam'ın kardeşlikten, birlikten, beraberlikten başka hiçbir mesajı olmadığını bilmeyenler maalesef Müslümanları da farklı gösterme gayreti içerisine girmektedir. Şu bilinmelidir ki ırkçılık, aşırıcılık insanlığın başının belasıdır. Bugün Avrupa'da yükselen aşırıcılık ileride toplumsal bir sorun olmanın ötesinde kıtayı bir baştan bir başa tehdit eden bir baş belası haline gelmeye adaydır. Bu bakımdan dostlarımızı bu konuda daha fazla empati yapmaya, dinler arasındaki hoşgörünün daha fazla yaygınlaştırılması konusunda gayret etmeye davet ediyoruz" KORKUTARAK DİN ÖĞRETİLMEZ Kuran kursu eğitimi veren din görevlilerine tavsiyelerde bulunan Yıldırım, şöyle konuştu: “Dinimizi, inancımızı her türlü hurafeden uzak en güzel şekilde öğrenmeli ve yavrularımıza da öğretmeliyiz. Korkutarak din öğretilmez, sevdirerek din öğretilir. Şimdi okul tatili, yavrularımız kuran öğrenmek için camilerimize gidiyor. Tabii ki burada hocalarımız onlarla çok büyük mesai harcıyor, gayret gösteriyor. Ancak onların çocuk olduğunu daima hatırlamalı ve belirli bir hoşgörü içerisinde onları gittikleri bu yerlerden uzaklaştırmadan sevdirerek verecekleri mesajı öğretmeleri şüphesiz geleceğimiz açısından da dinimizin iyi şekilde algılanması bakımından da önem arz ediyor" Binali Yıldırım, konuşmasının ardından açılışını yaptığı İbrahim-Rukiye Demirel Camii'ne girip Cuma Namazı'nı kıldı. Yıldırım, namaz çıkışında cami bahçesine çam fidanı dikti.

