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Binali Yıldırım, Eskişehir'de cami açılışına katıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 21:42 | Son Güncelleme

YILDIRIM, KENDİSİNİ DAVET EDEN CEYLİN'İN EVİNE GİTTİ AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Fatih Mahallesi Derman Caddesi'ndeki İbrahim-Rukiye Demirel Camii'nde düzenlenen törenin ardından, tören sırasında yanına gelip, evine davet eden Ülkü İlkokulu öğrencisi Ceylin İmdat'ın (10) evine gitti.

YILDIRIM, KENDİSİNİ DAVET EDEN CEYLİN'İN EVİNE GİTTİ

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Fatih Mahallesi Derman Caddesi'ndeki İbrahim-Rukiye Demirel Camii'nde düzenlenen törenin ardından, tören sırasında yanına gelip, evine davet eden Ülkü İlkokulu öğrencisi Ceylin İmdat'ın (10) evine gitti. Yıldırım, kahve içip, Ceylin ve ailesiyle bir süre sohbet etti. Daha sonra evden ayrılan Yıldırım, Batıkent Mahallesi'nde hayırvesever vatandaşların yardımıyla yapımı tamamlan Hacı Selim Üçler Camii'nin açılışına katıldı. Açılışta, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua okudu. Yıldırım yaptığı konuşmada, "Bu camini yapılmasında emeği geçen hayır sahiplerine teşekkür ederim. Allah hayırlarınızı kabul etsin" dedi. Açılışın ardından camiyi gezen Yıldırım, İstanbul'a hareket etti.

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