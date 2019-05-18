Binali Yıldırım, iftarını Avcılar'da yaptı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kurtuluş ve Nafiye Çakır çiftinin evinde iftar yaptı.

Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği "Gönül Sofrası" iftarları kapsamında, Avcılar Deniz Köşkler Mahallesi'nde ikamet eden Kurtuluş ve Nafiye Çakır çiftinin evine misafir oldu.

Çakır ailesiyle iftar yapan Yıldırım, 92 yaşındaki babaanne Rahmiş Çakır ve diğer aile üyeleriyle sohbet etti.

Aile üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Yıldırım, daha sonra evden ayrıldı.

