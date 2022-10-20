Başkan Vekili Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi. Binali Yıldırım'ı taşıyan araç, dönüşte virajı alamayınca kaza yaptı. Peki Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Kaza nerede oldu? Binali Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Kazanın Azerbaycan'da meydana geldiği belirtildi. İşte ayrıntılar...

BİNALİ YILDIRIM'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan’ın programı kapsamında Karabağ’da bulunan Binali Yıldırım’ı taşıyan araç Cebrayıl’den dönüşte virajı alamayınca kaza yaptı. Binali Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BİNALİ YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



20 Aralık 1955 doğumlu Binali Yıldırım 66 yaşındadır. Türk siyasetçi ve mühendistir. Türkiye'nin 27. ve son başbakanı, 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı ve AK Parti'nin üçüncü Genel Başkanıdır.

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde aldı. Burayı tamamladıktan sonra aynı bölümde yüksek lisans yaptı.

