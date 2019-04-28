BİNALİ YILDIRIM: İNSANLARIN KAFASINDA HİÇ YOK OLMAYACAK BİR SORU İŞARETİ OLMUŞTUR

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ-Yılmaz BEZGİN - Can ÖZER / İSTANBUL(DHA)

Binali Yıldırım, mezun olduğu Kasımpaşa Lisesi'nin mezunlar platformunun geleneksel pilav günü etkinliğinde okul arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Yıldırım, “Biz şuna inanıyoruz. Eğer yeniden saymak mümkün olsaydı, seçimin sonucu mutlaka değişecekti. Sadece yüzde 10'un sayılmasıyla 15 bin kaybolan oyumuz ortaya çıktı. Ben kaybedilmiş bir seçimi, kazanmak için uğraşacak bir insan değilim. Bu makamların daha fazlasını gördüm daha fazlasında sorumluluk aldım. Benim hassasiyetim, bizlere verilen oyların yerli yerine gidip gitmediğinden emin olmak" dedi.

Yıldırım, okula gelişinde Kasımpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Candan, Kasımpaşa Anadolu Lisesi Müdürü İzzet Başyurt, Okul Aile Birliği Başkanı Musa Yüce, liseden öğretmeni Yılmaz Er ve arkadaşları tarafından karşılandı. Yıldırım, etkinliğe katılan lise arkadaşlarıyla tokalaşarak selamlaştı.

“BEN KAYBEDİLMİŞ BİR SEÇİMİ KAZANMAK İÇİN UĞRAŞACAK BİR İNSAN DEĞİLİM"

Burada bir konuşma yapan Yıldırım, lise hayatının ömür çizgisinde çok güzel bir yeri olduğunu belirterek, tüm öğretmenlerine ve sınıf arkadaşlarına teşekkür etti. Seçim sürecinde birçok arkadaşının kendisine destek verdiğini belirten Yıldırım, "Sonucun ne olduğunun önemi yok. Seçimdir, kazananı var, kaybedeni var ama İstanbul seçimleri bitti, tartışması bitmedi, bitecek gibi de gözükmüyor. Çünkü hakikaten 8 milyon 500 bin İstanbullunun oy kullandığı bir seçim ve sonuçlar birbirine çok yakın çıktı. Belki de tartışmanın kaynağı bu. Ancak tabii bir detay var. Biz şuna inanıyoruz. Eğer yeniden saymak mümkün olsaydı, seçimin sonucu mutlaka değişecekti. Sadece yüzde 10'un sayılmasıyla 15 bin kaybolan oyumuz ortaya çıktı. Ben kaybedilmiş bir seçimi, kazanmak için uğraşacak bir insan değilim. Bu makamların daha fazlasını gördüm daha fazlasında sorumluluk aldım. Benim hassasiyetim, bizlere verilen oyların yerli yerine gidip gitmediğinden emin olmak" dedi.