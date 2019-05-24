Binali Yıldırım: Kamu görevlisi, ihtiyacın 7 katı var İstanbul'da

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA) AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Perşembe Pazarı esnafını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşların ilgiyle karşıladığı Yıldırım, CHP''nin, sandık kurullarında memur olmayan üyelere yine görev verildiğine ilişkin iddiaları için "İtiraz etsinler, değiştirsinler. Kamu görevlisi ihtiyacının 7 katı var İstanbul'da" diye cevapladı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Karaköy Arap Camii Mahallesi'ndeki Arap Camii'nde Cuma namazını kıldı. Yıldırım, namazın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la birlikte Perşembe Pazarı esnafını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşların ilgi gösterdiği Yıldırım, istekleri kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Binali Yıldırım, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun beraber televizyon programına çıkma daveti ile ilgili soruya "olabilir tabii. Onlar konuşulur kararlaştırılır. Tek başına olmaz " şeklinde cevap verdi. Karar vermek için düşünüp düşünmediği sorulan Yıldırım, "Gerekirse olur. Daha günümüz var" derken, Saadet Partisi'yle ilgili soruyu ise cevapsız bıraktı.

Binali Yıldırım, CHP'nin, sandık kurullarında memur olmayan üyelere yine görev verildiiğine yönelik iddialarıyla ilgili bir soru üzerine, "İtiraz etsinler, değiştirsinler. Listeler önceden verilmiyordu, artık veriliyor. Önceden yanlış yaptıkları için şimdi seçim kurulu karar aldı; partilere veriyor. Partiler de uymayanları değiştirtiyor. Bu normal bir şey. Yine kamu görevlisi olmayan kişilerin olması durumunda seçim tekrarı olur mu? Ne alakası var. Bunu değiştirmek için zaman var. İtiraz edecekler. Kamu görevlisi, ihtiyacın 7 katı var İstanbul'da." dedi.

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