Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Seçim çalışmalarını Sultanbeyli'de sürdüren Yıldırım, kanaat önderleri ve ilçenin önde gelenleri ile kahvaltı programının ardından AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığına geçti. Yıldırım, burada yaklaşık 1,5 saat kaldı.

İlçe başkanlığının karşısındaki Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin öğrencileri, buradan ayrılırken Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu. Binali Yıldırım da öğrencilere el salladı.

