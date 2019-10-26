BİNALİ YILDIRIM TAKSİM'DE ÖLDÜRÜLEN HALİT AYAR'IN ADININ VERİLDİĞİ ANAOKULU'NUN AÇILIŞINI YAPTI

"HALİT KARDEŞİMİZİ GERİ GETİREMEYİZ AMA ONUN HATIRASINI YAŞATABİLİRİZ" Okul açılışında konuşan Binali Yıldırım, "İnsanları eğitirsek suç seviyesi de azalacak. Bu genç kardeşimizi ömrünün baharından büyük hayalleri varken birkaç serseri üç beş kuruş için hayatına kastetti. Alçakça Halit Ayar'ı hayattan kopardılar. Biz de düşündük dedik ki 'Halit kardeşimizi geri getiremeyiz ama onun hatırasını yaşatabiliriz'. Bu anaokulunda eğitime gözünü açan yavrular Halit Ayar ile karşılaşacaklar. Onun hayallerini gerçekleştirmek için burada hayata başlamış olacaklar" dedi. Yıldırım şöyle devam etti: "Türk Kızılay'ının 151 yıllık geçmişi var. Son 20 yıldır Türk Kızılayı destan yazıyor. Gerek yurtiçinde gerek yurtdışında her yerde görebilirsiniz. Barış Pınarı bölgesinde de ilk sıcak ekmeği çıkaran ilk gıda dağıtımı yapan Türk Kızılay'ıdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 17 yıldır Türkiye'yi bir baştan bir başa imar ettik. Kalkındırdık geliştirdik. Yolları böldük milleti birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik. Ancak yolları böleriz de Türkiye'yi böldürmeyiz"

HALİT GENÇLİĞİNİ YAŞAMADI BİZ YAŞATMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Semiha Yıldırım ise, "Halit gençliğini yaşamadı. Biz yaşatmaya çalışacağız. Çok üzüldük. Ailesine sabır diliyorum. Ama nice Halitler yetişecek bu okulda inşallah. Çok mutluyum" diye konuştu.

VALİ YERLİKAYA: İSMİ BİZİM YAVRULARIMIZLA BERABER EBEDİYETE KADAR YAŞAYACAK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bu okulun ismi aslında Kızılay Anneleri Anaokuluydu. Sayın Başbakanımız Binali beyin sözleriyle adını değiştirdik. Menfur bir saldırı sonucunda çok iyi bir eğitim görmüş gencecik bir fidanımız toprağın altında. Bugün İTÜ rektörümüz de burada. Halit Ayar kardeşimizin mekanı cennet olsun. İsmi bizim yavrularımızla beraber ebediyete kadar yaşayacak. Bu güzel hayır projesi için de Semiha hanıma şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

"ABİMİ MELEK OLARAK ÇİZMİŞLER"

Anaokulu açılışına Halit'in ailesi de katıldı. Halit Ayar'ın kız kardeşi Melike Ayar öğrencileri sık sık ziyaret edeceklerini belirtti. Ayar, "Eğitim açısında böyle bir olayın olması çok güzel. Nice Halit Ayarların yetişmesi için olanak sağlıyor. Öğrenciler bize resimler çizmişler, çok güzel. Abimi melek olarak çizmişler. Çok hoşumuza gitti, onları da duvarımıza da asacağız. Baktıkça o çocukları hatırlayacağız. Umarım abimin gerçekleştirmediği hayalleri buradaki çocuklar gerçekleştirir" derken Halit'in erkek kardeşi Kerem ise, "Abimin adını taşıyan bir okulu görmek gururumu okşuyor. Her gördüğümde abimle gurur duyacağım. Onu hiç unutmayacağız" diye konuştu.