İSTANBUL- BİNALİ YILDIRIM'DAN BARIŞ PINARI HAREKATI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

*AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım,

*"İnşallah Fırat Kalkanı'nda Afrin'de olduğu gibi kahraman silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz bu belayı defedecektir. Böylelikle milletimizin huzuru sağlanacaktır."

*"Her zaman bayrağımız için, toprağımız için, ülkemizin bekası için bir olduk, beraber olduk, siyaseti bir kenara bıraktık bugün de aynısı gerçekleşiyor"

Haber-Kamera Ali Kerem BENGİ - MURAT KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okundu, dua edildi. İstanbul'da Çamlıca Camii'nde sabah namazına AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile katıldı. Vatandaşlar tarafından karşılan Binali Yıldırım namazın ardından açıklamalarda bulundu.

Sabah namazı sonrası açıklamalarda bulunan Ak Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 'Dün itibariyle Barış Pınarı Harekatı başladı. Allah, kahraman mehmetlerimize yar ve yardımcı olsun. Allah muvaffak etsin, bilsinler ki 82 milyon vatan evladının desteği onlarla. Bildiğiniz gibi Suriye ile en uzun sınırı olan ülke Türkiye, 911 km. Suriye'de iç savaş başladığı günden itibaren Türkiye, Suriye'den savaştan canını kurtarmak için kaçan milyonlarca kardeşimize ev sahipliği yaptı. Sekiz yıldır da kardeşlerimizle ekmeğimizi aşımızı paylaşıyoruz. Onlara her türlü desteği veriyoruz. Biz bunları yaparken maalesef PKK'nın ve DEAŞ'ın teröristleri YPG'nin teröristleri bunların hepsi aynıdır, birbirinden farkı yok. Çünkü bunların hepsinin amacı sivil, masum insanları katletmektir, huzuru güvenliği bozmaktır onlarda boş durmadılar ağa babalarının desteğiyle sınırımızın güneyinde bir terör kuşağı oluşturma gayreti içerisinde oldular. Bunu da özellikle PKK, YPG, DEAŞ'ı yok edeceğim bahanesiyle sığınarak Amerika'dan diğer ülkelerden silahlar temin ederek durumlarını güçlendirmeye çalıştılar onunla da kalmadılar fırsat buldukça da ülkemizde, sınırlarımız içinde sivil vatandaşlarımıza yönelik terör faaliyetlerini de sürdürdüler" dedi.