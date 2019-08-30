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Binali Yıldırım’dan Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü’ye ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.08.2019 16:35 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Sancaktepe’de cuma namazını kıldıktan sonra Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’yü ziyaret etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Sancaktepe’de cuma namazını kıldıktan sonra Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’yü ziyaret etti. Yıldırım, namazın ardından basına yaptığı açıklamada, “Milletimizin bağımsızlığı, istikrarı için hayatını seve seve vermiş bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diyerek 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, cuma namazını Hacı Kahraman Ahmet Camii’de kılmak üzere Sancaktepe’ye geldi. Yıldırım’ı burada Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü karşıladı. Namazın ardından Yıldırım basına açıklamalarda bulundu.
Yaptığı açıklamada bugünün önemine değinen Yıldırım, “30 Ağustos Zafer Bayramı, Ağustos ayı esasen zaferlerle dolu bir aydır. Bildiğiniz gibi 30 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz zaferle neticelenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yolundaki en büyük engeli aşılmıştı. Devamında 9 Eylül İzmir’in kurtuluşuyla beraber Osmanlı’dan sonra küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmış ve bütün dünyaya ilan edilmiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum. Milletimizin bağımsızlığı, istikrarı için hayatını seve seve vermiş bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti’ni bizlere kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da bugün vesilesiyle şükranla ve minnetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun” dedi.
Ardından Yıldırım, Başkan Şeyma Döğücü ile birlikte Sancaktepe Belediyesine geçti. Yıldırım, hac görevini yerine getiren Başkan Döğücü’yü belediyede ziyaret etti. Yıldırım ile beraberindeki konuklara burada hurma ikramında bulunuldu. Ziyaretin ardından Döğücü ile vedalaşan Yıldırım belediye binasından ayrıldı.

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