Binali Yıldırım'dan, seçim açıklaması

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Seçimler bitti, tamamlandı ve İl Seçim Kurulu da itirazları sonuçlandırıp mazbatayı Sayın İmamoğlu'na verdi. Ben de kendisine 'hayırlı olsun' dedim." diye konuştu.

Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de Şah-ı Nakşibendi Camisi'nin açılış töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbulluların Berat Kandili'ni ve cuma gününü tebrik eden Yıldırım, bu günün ülkeye ve millete barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diledi.

İstanbul'daki seçim sonuçlarına değinen Yıldırım, "Seçimler bitti, tamamlandı ve İl Seçim Kurulu da itirazları sonuçlandırıp mazbatayı Sayın İmamoğlu'na verdi. Ben de kendisine 'Hayırlı olsun' dedim aynı gün. Tabii partimizin, AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçimin sonuçlarıyla ilgili itiraz süreci halen Yüksek Seçim Kurulunda devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu tabii ki bu konuda bir karar verecektir. Şimdilik durum budur. Hayırlı olsun, memleketimize, İstanbulumuza. Bu konuda söyleyeceklerim bundan ibaret." ifadelerini kullandı.