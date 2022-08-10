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Bingöl'de akılalmaz olay! 2 yaşındaki çocuk kendisini sokan yılanı ısırdı

10.08.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de meydana gelen akılalmaz olayda 2 yaşındaki bir kız çocuğu, kendisini sokan yılanı ısırdı. Olay sırasında işte olan ve komşular tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun babası, ''Komşuların anlattığına göre çocuk yılanla oynuyormuş. Yılanın çocuğu ısırdığını söylediler. Komşularımdan Allah razı olsun. Doktorlar durumunun iyi olduğunu söyledi'' şeklinde konuştu.

Bingöl'de akılalmaz olay! 2 yaşındaki çocuk kendisini sokan yılanı ısırdı

Bingöl merkez Kantar köyünde meydana gelen olayda 2 yaşındaki çocuğu yılan ısırdı. Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine müşaade altında tutulan kız çocuğunun durumunun iyi olduğu belirtilirken yaşananları baba Mehmet Ercan anlattı.

''ALLAH BAĞIŞLADI''

Baba Ercan, olay meydana geldiğinde çalışmaya gittiğini komşularının haber vermesiyle hastaneye koştuğunu söyledi. Baba Mehmet Mercan, ''Allah bağışladı bize. Komşuların anlattığına göre yılan çocuğun elindeymiş, oynuyormuş. Isırdığını söylediler'' dedi.

ÇOCUK DA YILANI ISIRDI

Yılanın sokmasıyla refleks gösteren çocuk da yılanı ısırırken Diyarbakır'a yayın yapan İlke Haber Ajansı'nın aktardığına göre, yapılan tetkiklerin sonucunun iyi olduğu, çocuğun 24 saat gözlem altında tutulacağı belirtildi.

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